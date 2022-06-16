夢華錄 |陳曉再次走紅怕受傷少拍古裝劇 :自己膽子越來越小

「神仙姐姐」劉亦菲事隔16年推出劇集《夢華錄》大受歡迎，除了她人氣急升之外，男主角陳曉亦再次走紅，是他繼劇集《那年花開月正圓》後，事隔四年再馮古裝劇入屋，不禁令人覺得古裝劇果然旺他。

《夢華錄》豆瓣奪8.7分，相當之高。（夢華錄微博圖片）

在《夢》劇中，陳曉飾演的顧千帆為人剛正不阿，對於工作同私事展現出兩種不同個性，特別對於感情事愛上趙盼兒（劉亦菲飾）不時耍浪漫，展現可愛一面，讓網友哭笑不得。

陳曉首次同劉亦菲合作CP感滿滿，帶不少驚喜給觀眾，原來在大家正式拍攝對戲時，陳曉面對着劉亦菲是非常緊張的，他接受內地媒體訪問時表示：「剛開始跟她演戲的時候我真的會很緊張，因為我覺得她入戲很早很早，反正我的感覺是第一天跟她搭戲，我感覺她已經是趙盼兒了，但是我好像還不是顧千帆，我得追上點。」

陳曉表示第一天同劉亦菲拍戲相當緊張。（《夢華錄》微博圖片）

另外，陳曉亦講到近年少接拍古裝劇的原因是因為怕受傷，因為現代劇的確會比較輕鬆：「我自己覺得演現代戲比較輕鬆吧！古裝光化妝我就要早起一個多小時，然後每天衣服一層一層的穿在身上很重。而且古裝戲裡邊難免會牽涉到很多的打戲，很多使用兵器的打戲，然後也比較容易受傷，自己膽子也越來越小，盡量還是避免在拍戲的時候受傷這樣。」

陳曉拍古裝劇似乎較受歡迎。（《夢華錄》微博圖片）

雖然拍古裝劇會比較辛苦一些，不過對他來說收穫似乎更多，因為他拍的古裝劇收視口碑都非常好，《那年花開月正圓》（豆瓣7.2分）﹑《陸貞傳奇》（豆瓣7.4分）﹑《夢華錄》（豆瓣8.7分）等，但現代劇收視口碑都一般，《紅薔薇》（豆瓣6.9分）﹑《一場遇見愛情的旅行》（豆瓣6分）﹑《了不起的兒科醫生》（豆瓣5.9分）等，可想而知古裝劇絕對會較旺陳曉。