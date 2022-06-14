夢華錄｜劉亦菲演技受官媒肯定　「豆瓣」奪8.7分播放量逾15億

「神仙姐姐」劉亦菲事隔16年推出電視劇《夢華錄》大受好評，除了播放量逾15億之外，「豆瓣」亦高奪8.7分相當高。而劇集的成功關鍵因素絕對離不開劉亦菲，而她亦獲得宋史學者的肯定，認證她的表演還原了宋朝優秀女性的一面。另外，官媒「中國電影報導」亦發文激讚劉亦菲，再次讓大家知道她是一位不怕吃苦的女明星，獲得不少網友認同。

《夢華錄》播出後屢受好評。（《夢華錄》微博圖片）

《夢華錄》成功關鍵因素，除了劉亦菲事隔16年推出電視劇，讓觀眾有一種好奇心之外，更重要是她的紮實演技沒有令觀眾失望。在劇中劉亦菲飾演一位千金小姐趙盼兒，在人設上這個角色被形容為「姿容秀麗」，劉亦菲非常符合，而在角色個性上則是一位不認輸努力向上爬的女子，在詮釋這個角色時，她經常展現堅定的眼神，有勇有謀排除萬難，時而細膩柔軟時而一身傲骨，在她身上絕對看見趙盼兒的靈魂，讓觀眾非常有代入感。

劉亦菲的演技獲讚。（微博圖片）

劇集的故事設定在宋代，而專研究宋代史的北京大學歷史系教授趙冬梅，對於劉亦菲飾演趙盼兒一角給予肯定：「我非常高興是這麼美的一個女孩子演了趙盼兒，劉亦菲演的這個趙盼兒應當說集合了諸多的外在美和內在的美德。」事實上《夢華錄》是改篇自關漢卿創作的元雜劇《趙盼兒風月救風塵》，原著中看趙盼兒是一位年輕漂亮的女子，又聰明能幹，而劉亦菲的演技完全能展現書中人物的外型與個性特色。

趙冬梅肯定劉亦菲的演技。（影片截圖）

在劇中，劉亦菲的每一個鏡頭都拍得非常漂亮且真實，其實在背後她為了呈現最佳效果，而不惜拍到滿意為止。好像一場在地宮受刑被浸水缸的戲，在正式拍攝前多次試戲，在來不及換氣的情況下又被按入水中，在正式拍攝結束後，她更因為被水嗆到而需扶着水缸，只為一個鏡頭而已，還有一場在公堂下跪的戲份，單是下跪的動作已經拍攝13次，連續的拍攝已經讓她的膝蓋發軟，但她仍表示：「沒事兒我自己行的。」相當敬業。

劉亦菲只為一個鏡頭下跪13次 。（影片截圖）

為了在作品中呈現最佳效果，事實上劉亦菲一直相當努力，這些年推出的作品不乏打戲，都是由她親自上陣，她曾經在接受訪問時表示：「大家不用用溫柔和美麗來綁架我，你看我這樣子這麼柔柔弱弱的，我就要做給你看。我其實比很多男演員還能吃苦，都是繃着一股勁。我不嬌氣，因為我一直都不是嬌氣的一個人。」而「中國電影報導」亦在微博發文直指，她是一位不斷挑戰自己，不怕辛苦只為呈現一部精彩影視作品的演員，而網友們亦非常讚同，直言她是一位實力派演員。

劉亦菲自認不是嬌氣的女明星。（《夢華錄》微博圖片）