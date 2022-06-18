范冰冰帶男子與媽媽吃飯疑有新戀情　網友對顏值失望：有才和財吧

內地女星范冰冰2018年因稅務風波導致內地演藝事業停滯，並於2019年6月與男友李晨分手，情場職場雙失。然而，近日內地狗仔「攝影劉大錘」影到冰冰與一名男子參加家庭聚會，且舉止親暱，疑有新戀情。



內地狗仔「攝影劉大錘」爆范冰冰新戀情。（微博@攝影劉大錘）

視頻中，冰冰拖著男子的手，不時摸下對方肚腩，男子也順手拉著她的手親了一下手背。其後冰冰又攬著男子的腰，對方馬上將她攬入懷中，冰冰順勢靠在男子膊頭，男子又親吻她的額頭。後來范母雙手拎著東西出來，男子即刻走上前主動幫手分擔，非常貼心。

雖然男子的樣貌模糊，但眼尖的網友發現，該男子曾出現在5月尾冰冰為自家品牌「FAN BEAUTY SECRET」拍攝的宣傳Vlog中，他坐在冰冰身邊，左手無名指戴有戒指，有指該男子是與冰冰一起創業的夥伴，也有指是她旗下品牌的高層。

冰冰近兩年來雖然拍攝了不少雜誌封面，出席一些商業活動，更參與韓劇客串，但始終未能正式復出。她不時在社交平台分享護膚及生活動態，依然坐擁6000多萬粉絲，因此網友也紛紛送上祝福：「冰冰要幸福啊」、「別的不說，姐是真的好白好美啊」、「自己樂意，尊重祝福就好」，但也有網友對冰冰新男友的顏值不買賬：「顏值肯定是沒有了才和財總得有吧」、「大美女的對象，有錢有顏善良，起碼得佔一樣」等。