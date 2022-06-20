乘風破浪｜王心凌狂被網民嘲整容失敗　回應「只露左臉」背後原因

王心凌參賽大陸節目《乘風破浪3》後人氣再度爆紅，回顧過去她專輯與宣傳照，幾乎都只看到她左臉的照片，素有「左臉女王」稱號。對此，王心凌過去參加節目時也提起此事，坦承自己的左臉比較甜美。



王心凌過去參加炎亞綸、吳姍儒主持的節目《36題愛上你》時，曾談起左臉示人的話題，當時炎亞綸問王心凌：「另外一臉怎麼了？」王心凌則開玩笑地說：「不方便透露…」她解釋：「也不是沒有拍，錄節目、拍戲的時候，一定左、右臉都會拍。人的左、右臉本來就是不平衡，一定有一邊比較好看。」

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王心凌表示，並不是故意拍左臉，而是每一次攝影師拍完挑片時，左臉的照片總是會被挑出來選用：「的確，我真的是左臉比右臉好看」。吳姍儒則是表示她的左臉比較甜、但右臉很兇，炎亞綸則跳出來說：「我是都可以」，吳姍儒則打趣解釋：「他連空拍都很漂亮唷」，一席話笑翻現場所有人。

事實上，王心凌過去遭大陸網友狠批整容失敗，她當時則出面否認，並解釋曾罹患顏面蜂窩組織炎住院。

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