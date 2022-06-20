林作以100萬向陳凱琳細佬發出挑戰　要求驗DNA證明父子關係

藝人陳凱琳（Grace）龍鳳胎細佬Derek昨日（19日）正值父親節，Derek在Instagram公開一張與爸爸的合照，並寫道：「父親節快樂！你真的長大了很多，很為你感到驕傲呢！」照片中的Derek一手攬實爸爸，而爸爸則坐在兒子的大腿上，更含住手指扮BB。不過由於Derek的膚色比起爸爸深色得多，再加上本來就很像混血兒的外貌，一時成為網友焦點。



陳凱琳細佬Derek父親節上載同爸爸合照。（Instagram：@derek_hcc）

「抽水王」林作今（20日）轉載新聞，揚言願意用100萬向Derek發出挑戰，他說：「本人願意用100萬港幣向Derek Chan not Cheung 發出挑戰：俾你一條毛俾我。同埋你老豆（竇）一條毛。如果DNA比照證實你地係父子，我俾100萬你。如果唔係，順便比照係咪有印巴血統。順便咋，純八卦，驗到冇嘅我都俾100萬你。冇他，純碎之前嗰個Derek俾咗我一百萬零用錢冇錠（埞）使。同埋真心好奇及堅信不移。Derek，你願意接受挑戰嗎？」

林作用100萬向Derek發出挑戰。（林作IG）

林作接受《香港01》訪問，問到是否未使完鍾培生給的100萬，林作指：「100萬求其床下底搵出黎都有啦。」問為何突然向Derek發出挑戰，他指：「我實在忍咗太多年了。（忍咩？）係公義，盲嘅都睇得出，咁多年卻冇人肯企出黎講，需要敢言嘅林作站出來。」

林作。（IG/ @jolamchok）

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