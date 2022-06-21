聲生不息 |《彌敦道》翻紅掀網友搜尋　洪卓立︰謝謝還在聽的你

內地綜藝節目《聲生不息》大受歡迎，而在最新一期節目中曾比特（Mike）同毛不易合作演唱《彌敦道》，頓時令不少內地網友喜歡上這首歌，在微博掀起許多有關《彌敦道》的話題，令原唱洪卓立（Ken）的搜尋度大增，而他自己亦有在微博發文感謝大家喜歡這首歌，同時揚言亦好喜歡曾比特與毛不易的新版本。

曾比特﹑毛不易合唱《彌敦道》大受歡迎。（影片截圖）

在最新一期節目中，曾比特同毛不易在設置的茶餐廳背景下，合作演唱《彌敦道》非常好聽兼有意境，事關舞台上展現出香港彌敦道街景，二人在茶餐廳中各扮演代入一個角色，內心戲非常重，你一句我一句唱出心中說話，二人聲音渾厚相當相似，而且和音非常好聽，絕對是一場視覺﹑聽覺上的享受。雖然最後輸給李克勤的《雨中的戀人們》，但他們這一個版本的《彌敦道》深受內地網友歡迎，更令大家對原唱洪卓立有好奇心，令這一首14年前的作品再度翻紅。

二人合作唱得好聽兼有意境。（影片截圖）

眼見大家對《彌敦道》的喜愛，Ken非常感謝大家的喜愛，他在微博發文表示：「想不到那麼多年後還會有朋友喜歡《彌敦道》這首歌。感謝毛不易和曾比特演唱這首歌，他們讓更多朋友認識彌敦道。要感謝喜歡這首歌的朋友，更要感謝這首歌，讓更多的朋友認識洪卓立。謝謝還在聽這首歌的每一個你。」而曾比特亦在他微博留言：「很開心可以唱這首歌，希望你可以喜歡這個版本。」而Ken立即給予回覆：「好喜歡，比賽加油。」

洪卓立表示好喜歡他們的版本。（洪卓立微博圖片）