珍寶海鮮舫沉沒 | 田啟文唔認同陰謀論：唔想用咁消極諗法去面對

珍寶海鮮舫上周二啟航離港，惟昨日香港飲食集團昨晚（20日）宣布珍寶海鮮舫上周六於南海水域，因遇上風浪致船身入水而傾側，最終於周日全面入水翻轉沉沒。集團指由於海鮮舫沉入超過1000米水深海底，打撈工程困難，對海鮮舫意外感到難過不捨。



男子乘坐舢舨，靠近海鮮舫時舉起相機拍照留念。（羅君豪攝）

珍寶海鮮舫承載港人回應，許多市民均感到傷感，於網上發文抒發不捨之情。有部分網民不滿政府不願保育的做法，更提出陰謀論指海鮮舫沉沒是有人故意為之。有網民翻出1999年珍寶海鮮舫姊妹船，同屬珍寶王國「海角皇宮」的出海照片，指「海角皇宮」利用半潛船技術轉運至菲律賓馬尼拉港和青島，歷經兩次長途海上轉運仍安然無恙。他們質疑集團早有劇本，強行將海鮮舫拖出海將之遺棄。

電影《食神》曾到珍寶海鮮舫取景，留下很多珍貴的畫面。（電影《食神》截圖）

周星馳電影《食神》場景有部分取景於珍寶海鮮舫，當年參演及統籌該電影的田啟文（田雞）接受《香港01》訪問，他坦言得悉意外發生後頗為失落，「原本好哋哋，搬去第二度就沉咗，人算不如天算。」田啟文認同應將海鮮舫予以保育，「拍戲可以多個場景去拍。」但他明白政府權衡輕重下的決定，他說：「好多嘢都需要保育，權衡輕重下，輕視咗都有可能，只不過我哋好多香港人都有情懷。」

田啟文。（資料圖片／龔嘉盛攝）

談及陰謀論，田啟文表示：「又唔關政府事，政府又唔係想佢沉，只可以話人算不如天算啦。好多人借呢樣嚟比喻香港，有啲唔好嘅傳聞啦，話一離開就沉船，畀人唔好嘅兆頭，迷信少少嘅就會話係香港嘅命運。我唔想用咁消極嘅諗法、態度去面對。我相信集團作為擁有資產都唔會勞民傷財。大家有種情緒反射，對昔日光輝會珍惜，集體回憶轉眼就出意外，未免有人多一種傷感。我自己第一時間聽到都會諗，有冇咁唔好彩呀。」

小輪在珍寶海鮮舫前面駛過。（羅君豪攝）

田啟文認為有空間給市民發洩是好事，他說：「唔通講都唔俾人講咩。」他續補充道：「呢個都係香港可貴嘅地方，大家可以抒發情感、緬懷，不過有人借題發揮，大家常理分析就唔係咁諗。」

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