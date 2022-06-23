Angelababy新劇慘遭鹹豬手「摸手摟肩性騷擾」即時嬲爆潑酒掉頭走

Angelababy楊穎、賴冠霖主演的陸劇《愛情應該有的樣子》，兩人在劇中大談跨越7歲年齡隔閡的甜蜜姊弟戀。



Angelababy飾演的美妝公司經理尹亦可，久違重逢賴冠霖飾演海外歸來自己異父異母的弟弟徐光兮，彼此情感逐漸擦出愛火，其中一場賴冠霖在海邊從背後寵溺環抱Angelababy，以喝飲料藉口偷襲接吻的戲，讓Angelababy直呼「男友力爆滿」，而這場戲也是賴冠霖出道以來的「螢幕初吻」，他本人也笑說：「這個夏天最浪漫的事，無非就是把螢幕初吻給出去了！」

【圖輯】點圖放大看更多《愛情應該有的樣子》劇照👇👇👇

+ 5

劇中，兩人浪漫撒糖互動不少，Angelababy回憶起讓人不自覺臉紅的片段，她提到一場兩人確認彼此關係的重要戲份，「那時兩人的關係是讓姐姐挺猶豫的，我究竟能不能跟弟弟在一起」，那場戲Angelababy因賴冠霖擅自幫她安排相親，而賭氣說「誰稀罕當你姐」，賴冠霖便霸氣的一把拉她入懷裡抱著說：「我也不想當弟弟了！」深情告白瞬間融化姊姊的心。

【相關圖輯】Angelababy曬原相機素顏自拍展真實容貌 眼周皺紋盡現仍超有自信（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

《愛情應該有的樣子》也揭開女性在職場遭受不公平的對待，劇中，Angelababy與主管一同應酬聚餐時，遇到客戶上下其手性騷擾，不只摸手、摟肩，還頻頻催酒，Angelababy一怒之下硬起來將一大杯酒潑在客戶臉上，接著甩頭就走，帥氣行徑讓網友直呼「大快人心」、「baby人間清醒做得好」。

談到兩人與彼此合作前後的反差，Angelababy表示，一開始是在節目《奔跑吧兄弟》上認識賴冠霖，當時覺得他是一個很外放、比自己小五歲左右的弟弟，「這次拍戲發現他是比較文藝的青年，而且搜了一下他的年紀，原來他比我小一輪！」賴冠霖則爆料：「姊姊的反差是坐姿，她如果穿褲子的話，會比男人更男人。」邊說邊模仿起Angelababy豪邁腿開開的坐姿，兩人私下互動也相當逗趣。

【同場加映】盤點十位曾被捕捉鼻子透光的男女藝人 楊茜堯被指鼻樑透光？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

延伸閱讀：

不藏了！突曬與具俊曄「貼身合照」 利菁曝約定：忍5年

【本文獲「TVBS」授權轉載。】