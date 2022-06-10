Angelababy整容｜箍牙真可瘦臉？純天然靚樣？揭開楊穎臉部進化史

楊穎（Angelababy）自出道以來爭議聲不斷，從她的演技、外貌、與黃曉明的婚姻，以至懷孕生子，都被網民放大，不時推上微博熱搜。最近，一篇十年前的訪問再度成為熱話，事緣2012年6月8日Angelababy曾接受《新京報》訪問，回應當時熱傳的整容新聞，Angelababy霸氣表示：「我的臉會塌？十年後見吧！」十年之約轉眼已到，Angelababy的純天然美貌再次得到驗證。



在該篇《新京報》的訪問中，Angelababy提到外間很多質疑她整容的聲音，一開始她都置之不理，但隨著時間流逝，這些非議不但沒有減少，更有越演越烈的趨勢。當時Angelababy表示以前特別生氣的原因是，新認識的朋友總會問她是不是整過容，令她覺得特別刺耳及影響生活，但後來就想開了，只要不觸碰底線就懶理，更直言看到有網友說十年後她的臉就塌下來了，因此Angelababy揚言，那就十年後見吧！而日前正就是十年限期。

Angelababy天生就是美人胚子。（微博圖片）

Angelababy靚樣遺傳自混血父

被公認是大美女的Angelababy，無可否認她是圈中的一等一美人代表。由於Angelababy父親是中德混血兒，先天的混血基因注定了她的五官特別深邃，小時候濃眉大眼更十足一個洋娃娃。

曾到醫院進行鑑定 證明無人工痕跡

2015年，Angelababy按北京市朝陽區人民法院主審法官及代理律師建議，到醫療機構進行面部鑑定，以證據「打臉」一眾網民。據整形專家祁佐良的鑑定結果顯示，Angelababy的雙眼皮、眼角和口腔部分正常，無切口痕跡。

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