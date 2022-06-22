聲生不息｜炎明熹輕鬆做一字馬　楊丞琳原來好驚葉蒨文

內地綜藝節目《聲生不息》大受歡迎，而節目的花絮片亦非常精彩，為了迎接最新一期的男女嘉賓，節目組卻分別安排了歡迎儀式。其中，女隊的楊丞琳自認擅長社交，不過因為葉蒨文的關係，令她感到沒那麼有安全感，全因對方的氣場太強勁，令她不敢接觸。

節目安排聚餐歡迎楊丞琳。（影片截圖）

在女隊的歡迎儀式中，節目組則安排她們一起聚餐吃下午茶，在各隊員還未到來的時候，只有楊丞琳﹑周筆暢在現場，在閒談之中楊丞琳則表示：「我一般沒有那麼沒安全感的，我真的是因為有Sally姐（葉蒨文），希望我等下可以自然一點。因為我覺得其實我偏「社牛」，就我其實交際我非常好，但是…（因為會被她氣場鎮住對不對？）而且那真的是你從小在看的人。」

楊丞琳自認擅長社交。（影片截圖）

當各隊員一一來到之後，楊丞琳都顯得特別熟悉似的，閒談得非常開心，還跟曾比特一起唱歌。不過當葉蒨文壓軸到場後，楊丞琳則顯得害怕似的，更倒退一步不敢同對方接觸，不過葉蒨文則相當友善和藹，主動上前擁抱才令她慢慢放鬆。

葉蒨文的氣場強勁，令楊丞琳感到害怕。（影片截圖）

另外，在玩遊戲的時候，大家都紛紛指出葉蒨文的柔韌度最高，她亦當場展示一字馬，相當輕鬆厲害，讓在場人士驚訝連連。隨後她叫炎明熹（Gigi）試試，她則表示：「我有拉筋，但是我不知道我可不可以。」隨後她站起來試一試，果不然輕鬆做出一字馬，令大家拍手掌叫好，Gigi果然多才多藝。

葉蒨文輕鬆做出一字馬。（影片截圖）

炎明熹做一字馬。（影片截圖）