具俊曄上綜藝節目公開甜蜜婚照　細說與大S過往的一段情

韓國藝人具俊曄在韓國綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》大談與大S的交往過程，在節目中具俊曄亦公開了多張婚照，還有甜蜜接吻的照片。

二人20年後再復合，具俊曄形容就像命中注定一樣。（tvN）

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昨日（22日）具俊曄在節目中提到當年與大S的一段情，在二十多年前具俊曄因為到台灣進行宣傳而認識到大S，並對她一見鍾情。二人最後交往了一年多，但因為種種原因而令二人最終決定分開，便再無交集了。

大S和具俊曄的婚照首度曝光。（YouTube：유 퀴즈 온 더 튜브）

具俊曄亦講到當年分手的原因，離不開兩地的文化差異及價值觀等問題，而具俊曄在講的時間十分難過，因為當年分開後大S承受了一切，覺得很對不起她。節目亦播出當年小S在綜藝節目中大罵具俊曄，為姐姐大S出口氣，大S在旁哭泣起來，具俊曄看後更露出了難過的心情。

小S當年生氣怒罵具俊曄 (ig@elephantdee)

不過一切都過去了，具俊曄打通了那個二十多年都沒換的電話號碼，與大S重新連繫起來，令二人愛火重燃。具俊曄當時還因為疫情問題而未能親身到台灣與大S見面，但他趁這個機會，通過視像電話進行求婚，更在節目中重演單膝下跪求婚的一幕，大S答應後，具俊曄更立即到台灣見愛妻。二人在台灣完婚，具俊曄公開結婚當日的甜蜜照片，照片中大S頭戴白紗，穿公主袖露肩婚紗，而具俊曄則一身黑色西裝，二人相當匹配，更甜蜜的親吻起來，具俊曄更表示：「我現時是這個世界上最幸福的人！」

兩人都有一樣的戒指紋身。（YouTube：유 퀴즈 온 더 튜브）

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