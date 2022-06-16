大S老公具俊曄首度重現求婚一幕　在劉在錫節目臉紅承認視訊下跪

大S與韓國歐巴具俊曄舊情復燃，並在今年3月曝光婚訊，成各界熱門話題，具俊燁最近在南韓登上好友劉在錫節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」，分享求婚過程，只見外型高大壯碩的他，提到求婚，還是忍不住羞笑，像個小男孩，更承認有向大S單膝下跪，甚至害羞到狂捶劉在錫胸口，足見以還沉浸在甜蜜中。



具俊曄在預告中，坦承自己一直有對方的電話號碼，20年了，「熙媛沒有換過電話號碼，一切就像命運一樣」，具俊曄說自己說服大S，嫁給了他，並說他原本就不願在電話裡一直談戀愛，也加上因為新冠肺炎，他無法去台灣，「但如果我結婚了，我就可以去」。劉在錫問他，那你有視訊求婚嗎？具俊曄立刻大笑承認，「是的，我有單膝跪下求婚」，還狂捶劉在錫的胸口。

具俊曄首度公開用視訊單膝跪下向大S求婚。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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具俊曄人在南韓仍沒忘記放閃，15日他在IG貼出兩雙新鞋，感謝廠商，說道：「韓國「KASINA」寄來的NIKE AIR MAX 「鴛鴦」！我會像鴛鴦一樣過著永遠幸福的生活~~^^我們熙媛也會非常喜歡~~^^謝謝KASINA！！」有網友打趣說「甜得牙都酸了」，具俊曄的幸福溢於言表。

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