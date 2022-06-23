被阿嬌轉發《浪姐》臭味傳聞　趙櫻子就屙屎唔沖廁發聲明卻被恥笑

內地陸熱門綜藝《乘風破浪》（原名《乘風破浪的姐姐》）第3季開播以來話題不斷，除了「甜心教主」王心凌以一曲〈愛你〉掀起一波回憶殺，為自己帶來超高人氣外，日前有傳出某女星負面傳聞不斷，被爆出上廁所不沖水、不穿內衣去練舞等，所有跡象都指稱是趙櫻子。對此，趙櫻子透過聲明否認，並揚言提告。



近日內地網站曾有一條爆料影片在網路上瘋傳，內容指稱《浪姐3》其中一名姐姐：「每次上完大號都不沖水，還理直氣壯說以為會自動沖」；另外還指控該名姐姐練舞時都沒穿nu bra、送禮物搞差別對待等，網友們點名，這名姐姐就是趙櫻子。

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先前有消息傳出，趙櫻子在節目中形象不佳，似乎想透過「黑紅」（讓自己黑掉而爆紅）的人設走紅，所以不擇手段展現任何招數，就是要讓自己博出位。面對各界指控和謠言，趙櫻子本人十分氣憤，日前在微博發文：「作為藝人，我接受大家的指點，但作為女生，我不接受這些突破底線的指指點點」。

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此外，「趙櫻子工作室」在日前發出聲明，表示「杜絕一切造謠行為，堅決抵制網絡暴力！相關侵權行為已取證，對於不符合事實的謠言我們會依法追究，合理維護藝人正當權益。請不要因網路的不透明性惡意傷害他人，希望廣大網絡用戶與我們共同維護良好的網路環境」。

對於趙櫻子揚言提告，內地網友們卻不買單，紛紛傻眼表示「真的沒必要」，甚至還有人不客氣地說：「第一次看到有因為不沖廁所而發聲明的」。

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