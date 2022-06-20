阿嬌轉發《浪姐》八卦　網民鎖定屙屎唔沖廁就係「佢」如今被淘汰

大陸節目《乘風破浪3》本周上演第二次公演，最終淘汰女演員趙櫻子。



趙櫻子參賽以來爭議不斷，又有網友爆料疑似是她上大便不沖廁、錄影時險些燙傷工作人員等等，同組的鍾欣潼（阿嬌）疑不慎轉發該篇文章，雖然立刻發現刪除，但也增添其可信度。

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趙櫻子曾把阿Sa錯認為阿嬌，後來被阿嬌點出不足之處，竟質問對方「平時講話都這麼直白嗎」，如今遭到淘汰，她在微博發文說：「曾經的我一直以演員的身份面對觀眾，而這一次參加真人秀節目，不擅言詞的我還沒有學會如何應對洶涌而來的各種謠言與誤解。」表示阿嬌、郭采潔、張薔、寧靜私下都鼓勵她要相信自己，她說：「讓我有勇氣消化一些不友好的聲音，讓我明白女孩子需要自我肯定、需要站出來勇敢嘗試和爭取。」

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