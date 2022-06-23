國家廣電總局文旅部推《網絡主播行為規範》　多位香港藝人疑中招

昨日（22日），國家廣電總局、文旅部聯合印發《網絡主播行為規範》（以下簡稱《行業規範》），共十八大條，在第十四條中，還列出了31種不得出現的行為，旨進一步規範網路主播從業行為，加強職業道德建設，促進行業健康有序發展。



在《行業規範》的第一大條中，指出了「網絡主播」人群：通過互聯網提供網路表演、視聽節目服務的主播人員，包括在網路平台直播、與使用者進行即時交流互動、以上傳音視頻節目形式發聲出鏡的人員，應當遵照本行為規範。利用人工智慧技術合成的虛擬主播及內容，參照本行為規範。對於需要較高專業水準（如醫療衛生、財經金融、法律、教育）的直播內容，主播應取得相應執業資質，並向直播平台進行執業資質報備，直播平台應對主播進行資質審核及備案。

而相關31種不得出現的行為包括：宣揚基於種族、國籍、地域、性別、職業、身心缺陷等理由的歧視；展現過度的驚悚恐怖、生理痛苦、精神歇斯底里，造成強烈感官、精神刺激並可致人身心不適的畫面、台詞、音樂及音效等；服飾妝容、語言行為、直播間佈景等展現帶有性暗示、性挑逗的內容；鋪張浪費糧食，展示假吃、催吐、暴飲暴食等，或其他易造成不良飲食消費、食物浪費示範的內容等。

31種不得出現的行為。（網絡截圖）

近年來，網絡直播迅速發展，滲透各個領域，基本個個明星都曾參與過直播，或者受邀帶貨、賣貨等，去年「直播一姐」薇婭因稅務問題被封殺後，「直播一哥」李佳琦最近也沒有出現，疑被相關規定限制。而細細粒陳嘉佳轉戰內地後，主要以直播帶貨、吃播為主，在片中暴飲暴食，令不少網友擔心她的健康狀況；同樣地，68歲李國麟在5月直播時，兩小時喪食小龍蝦，吃到眼泛淚光、嘴唇發紫，非常心酸。而早前陳浩民、蔣麗莎夫婦直播吃小龍蝦時，由於只吃中間一段，被網友狠批浪費食物，蔣麗莎還同網友對罵，諷刺很多人連龍蝦都吃不起，還對別人的生活方式指手畫腳等，想不到竟「中伏」，且在《行為規範》第十七條中明確指出，「對出現違規行為的網路主播，要強化警示和約束；對問題性質嚴重、多次出現問題且屢教不改的網路主播，應當封禁帳號，將相關網路主播納入『黑名單』或『警示名單』，不允許以更換帳號或更換平台等形式再度開播」，看來各大藝人都要留意一下。