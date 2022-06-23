十八年後的終極告白2.0演員評核｜陳山聰出色　有一人估唔到咁好

無綫（TVB）劇集《十八年後的終極告白2.0》明天便是大結局，雖然只有短短20集，但劇情張力和逆轉是最近TVB劇集比較好的一套，當然也要依靠演員的發揮幫手。《十八年後的終極告白2.0》由譚俊彥、龔嘉欣及陳山聰主演，加上趙希洛、譚凱琪及曹永廉等人做配角，但其實有幾位三四線的配角也非常搶眼！

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十八年後的終極告白2.0｜劇情大暴走獲讚 陳山聰扮女人殺所有人

《十八年後的終極告白2.0》結局篇迎來劇情大暴走，除了趙希洛和何啟南相繼被殺之外，更大爆原來陳山聰便是多宗謀殺案的兇手！譚俊彥跟隨陳山聰到酒吧，發現已扮成女人的他在喝酒，跟穿上漁網絲襪和豹紋鞋，繼而上前與他對質，更說要大爆陳山聰的秘密！

原來係男人腳。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

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陳山聰當然不會放任他，將譚俊彥迷暈再運上山上活埋，期間承認自己是殺死譚凱琪的兇手，相信趙希洛和何啟南亦是被他所殺，劇情大暴走，獲得網民激讚！

真係估佢唔到。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

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十八年後的終極告白2.0｜鄧卓殷演技爆發喊到人心痛：感謝龔嘉欣

無綫（TVB）劇集《十八年後的終極告白2.0》去到結局篇，最後的懸念也即將開估，不過除了估兇手之外，其實演員的發揮也值得大家留意，其中一個便是飾演龔嘉欣細妹的鄧卓殷（Amber）。

Amber在《十八年後的終極告白2.0》飾演一名中學生，雖然她已經27歲，但飾演十多歲的學生妹竟然完全無違和感，被人指是童顏臉，Amber在接受《香港01》訪問時表示：「好開心大家仲接受到我中學生look嘅造型，着住校服拍攝真係好幫助到入劇，加埋孭住個書包。」

Amber演學生妹真係無違和感。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

除了演學生妹這些外形上的亮點，Amber的演技也令人眼前一亮，劇集至今她有兩場喊戲，其中一場是公公死的時候，她在床邊聲嘶力竭地哭鬧，感染力非常驚人。她表示這場戲是在早期拍攝，感謝龔嘉欣為她和邵展鵬入戲，她說：「今次角色同戲份，一出場唔係鬧交就喊，喊戲我都需要d時間入狀態，我通常都會聽歌，唔係好同人講嘢。公公死嘅嗰場戲，係比較早期拍，嘉欣戲內戲外都好照顧我，嗰場前佢捉住我同展鵬對手，講返我哋戲內處境，即刻幫助我入戲，眼淚衝出來，很感謝有她。」

真係喊到令人心痛。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

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今次《十八年後的終極告白2.0》是Amber從影以來最多戲份和連戲最耐的角色，她形容為「好似真係以沈曉彤嘅身份生活過」，對於自己的演技被讚，Amber說：「之前都有喺空餘時間讀演藝學院嘅戲劇班，不過最多謝當時有好多前輩教我，角色係𡃁妹，感覺戲外都受到大家當我小朋友嘅寵愛，尤其係多一齊同場嘅Shaun、Katy、Zoie、呀廉，都會教我，什至以我角色演一次比我感受。」獲得不少前輩教路，Amber今次真係學到嘢。

鄧卓殷邊似27歲？（IG/ @amber.tcy）

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