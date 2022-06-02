傳家 |吳謹言再次成功入屋　手撕綠茶婊吸逾500萬人討論

2018年憑一部清裝劇《延禧攻略》紅遍大江南北的內地女星吳謹言，在爆紅後陸續推出多部劇集都大不如前，人氣直線下滑。不過近期推出的新作《傳家》大受好評，再次讓她成功人屋，高傲夠狠的人設甚得網友勸心，亦讓大家看見了她在演技上的進步，再次成為話題人物。

吳謹言因為《延禧攻略》紅遍兩岸三地。（《延禧攻略》微博圖片）

自《延禧》一劇後，吳謹言陸續推出的劇集差評如潮，甚至被批評演技差只會擠眉弄眼﹑瞪大眼去演繹，非常不自然難令觀眾有代入感，在當時因為多部作品都高開低走的情況下，她則被網友冠上「收視毒藥」的稱號，當然人氣亦不勝從前。

當大家漸漸視她可有可無的時候，就在近日推出的新劇《傳家》中，她的演出讓大家非常喜愛，飾演易鍾玉一角成功入屋，再次令到她屢屢登上微博話題榜，成為熱討人物。吳謹言再次獲得大家的喜愛，莫過於易鍾玉一角的人設非常討好，事關在劇中她是一位個性高傲冷感夠狠的千金小姐，面對對自己不公的人她會直衝直撞去報復，相對於飾演一些柔弱任人欺負的角色，大家似乎更喜歡這種爽朗直接的角色。

在劇中吳謹言飾演一位高傲千金小姐。（《傳家》微博圖片）

吳謹言飾演的角色夠狠。（影片截圖）

而在最新一集中，她不多說甚麼直接手撕綠茶婊一幕，更看得觀眾大拍手掌，直接一杯茶淋上去，當眾揭穿她的目的表示：「剛剛那杯茶就是我對你的回答，這是第一次，也是最後一次。」講台詞的時候相當有狠勁，令網友看得好爽。在微博掀起「吳謹言說易鍾玉是反茶藝大師」的話題，吸引超過500萬閱讀量。」而不少網友亦激讚吳謹言的演技有好大進步，在人物上有層次感，表演痕跡亦不會太重，在表達情緒上亦有漸進式，對她的演技給予了肯定。

吳謹言手撕綠茶婊大快人心。（微博圖片）

而對於某部分網友的質疑，她在接受內地媒體訪問的時候就表示：「我認為就是有質疑，對於我來說是很好的一件事情，首先我也希望大家多給我關於演戲這件事上，一些好的意見和一些反饋，同時我在片場拍戲的時候也會鞭策自己，盡量去把一場戲通過自己的努力去呈現得更好一些，然後未來的拍戲的路上，我也會繼續加油。」《傳家》受歡迎除了吳謹言的角色吸睛外，更重要的是《延禧》班底再續前緣拍攝，秦嵐﹑聶遠在劇中飾演夫妻，先婚後愛，劇集在各大排行榜都在前段班位置，口碑收視都好好。

《傳家》由《延禧》班底再續前緣拍攝。（《傳家》微博圖片）