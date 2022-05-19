《延禧》班底續前緣秦嵐又演柔弱角色　吳謹言多劇失守翻身有望

4年前憑一部清裝劇《延禧攻略》紅遍大江南北的內地女星吳謹言，火速成為炙手可熱的新生代女星，地位亦明顯上升成為廣告商寵兒之外，戲劇作品更是接個不停。可是成績大不如前，播出的作品連翻仆直，人氣亦下滑不少，不過由《延禧》班底再續前緣拍攝的劇集《傳家》將播出，再加上她參加的綜藝節目《乘風破浪3》又將播出，雙管齊下有望再創話題搏翻身，令不少網友都期待她的新作。

劇集《傳家》即將播出。（影片截圖）

《延禧攻略》的魏瓔珞成就了吳謹言，亦造成了她許多局限，事關其之後所推出的作品不斷被網友批評演技差，只會瞪大眼一種表情演戲，甚至認為她的演技擺脫不了魏瓔珞的影子，所以推出的作品如 《幸福還會來敲門》﹑《正青春》﹑《我的砍價女王》等都收視不理想，話題度不勝從前。

吳謹言因為《延禧攻略》紅遍兩岸三地。（《延禧攻略》微博圖片）

不過已拍畢了3年由《延禧》班底再續前緣拍攝的劇集《傳家》即將播出，該劇在未播出之前已經在微博掀起話題，再加上是舊班底的合作，不少觀眾都非常期待。而從劇集在官網播放的宣傳片而看，單看演員的造型﹑場景佈置﹑特效等都非常精緻，已經令網友有讚無彈。而從「姐妹篇」的預告看，秦嵐倩飾演的易鍾靈是一位端莊大度高貴的柔弱女人，同《延禧》的富察皇后人設相似，劇中她同席維安（聶遠飾）有感情線，他們這一段婚姻會走得不容易。而吳謹言在劇中飾演的易鍾玉是一位剛強的女子，同外交官唐鳳梧（韓庚飾）不打不相識下，從而成為夫妻。

劇集主要圍繞上世紀20年代末的上海易氏家族的故事，除了面對家族的生意危機之外，還要面臨當時日寇侵占上海的故事，面對種種困難易氏子女終能團結一致，共度時艱。

劇中秦嵐同聶遠是一對。（影片截圖）

吳謹言有望翻身？（影片截圖）

除了劇集《傳家》之外，吳謹言最近還參加了《乘風破浪3》，而節目即將在20日播出。眾所周知，過去有不少女明星因為該節目而再度走紅，張雨綺就是最好例子，在節目中姐姐們不斷經歷唱跳對決，而吳謹言曾是一位專業的芭蕾舞者，相信她的唱跳表演不會令大家失望。而從《乘》的宣傳片MV可見，吳謹言跳舞部份相當精彩，絕不輸韓國前少女時代的成員Jessica（鄭秀妍），在劇集﹑綜藝的雙管齊下之下，吳謹言曝光率高，相信屆時會掀起不少話題。

吳謹言（右）參加《乘風破浪3》。（影片截圖）