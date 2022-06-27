三台收視報告｜《聲夢傳奇2》終於升　《十八年後2.0》暫排尾二

三台收視報告又再出爐，今次的日期是6月20日至6月26日。今次報告迎來《十八年後的終極告白2.0》的最終收視，不過相信大家都知道數字並不會太理想，雖然比一上套的《雙生陌生人》已經回升了不少，可惜都要暫時排在今年尾二的位置。



先講無綫（TVB），劇集《十八年後的終極告白2.0》最後一周收視為16點，比上次報告低了0.1點，最終全劇平均收視為15.6點，雖然比起《雙生陌生人》13.5點已經高出2.1點，但依然暫時排在今年尾二的位置（不計星期日播放的《青春本我》），成績絕對不理想。至於《尚食》今次報告回跌至18.8點，在還有一星期便大結局的情況下，全劇平均收視暫時為19點，暫時排在今年第七位。

《十八年後的終極告白2.0》雖然比上一套好，不過依然不理想。（劇照）

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再來綜藝節目，早前講過《聲夢傳奇2》比起上一季收視大跌，不過今次報告終於回升，可能是因為來到淘汰環節，開始有緊張感。《尋人記II》早前完結錄得平均收視15.2點，接替它的回歸節目《香港25個第一》未能承接強勢，只錄得12.4點，而《健康100錯》則錄得下跌，由12.8點跌至11.9點。

《聲夢傳奇2》終於回升。

到ViuTV，劇集《冥冥之中》依然維持在自己的水平，錄得3點收視，算是平穩。而外購劇時段，取代《The Penthouse上流戰爭3》的《警察課程》，下跌了0.5點，只有2.5點。值得一提的是，星期六《週六好戲勢：廉政風雲煙幕》錄得5點收視，比起之前播的電影都比較高，成績很好。

《冥冥之中》收視好平穩。

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