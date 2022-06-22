陳凱琳被指似混血兒？ 五年前素顏相力證事實唔係咁
撰文：黃梓恒
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陳凱琳（Grace）的龍鳳胎細佬Derek最近被網民瘋狂討論，事關早前父親節Derek於IG post出與爸爸最新合照，Derek激似混血兒外貌與他爸爸中國人樣貌的差異再度成為焦點，林作更在Facebook大膽提出以100萬港元向Derek發出挑戰，讓他去驗Derek父子的DNA。
Grace一直也被形容為有混血兒的味道，但睇返早幾年她的素顏照，其實也沒有那麼誇張。2017年的香港網球公開賽，鄭嘉穎和Grace一齊到場欣賞賽事，雖然陳凱琳素顏上陣，不過全完無走樣，仲添加上一份天然美，亦唔似混血兒。呢個都唔算特別，最特別嘅係大凱琳成22年的嘉穎，拍埋去完全唔似相差咁遠，睇得出佢平時保養功夫都真係做得好好。
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