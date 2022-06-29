聲生不息｜曾比特不捨節目感謝李玟：她變成我姐了

TVB（無綫）與芒果TV合作舉辦的音樂綜藝《聲生不息》大受歡迎，節目在網上掀起不少話題。而不經不覺節目亦已經播出十期，離收官還有兩期的時間，讓因節目而爆紅的曾比特（Mike）﹑炎明熹（Gigi）相當不捨，其中Gigi更在鏡頭前爆喊，含淚感激工作人員的照顧及支持。

《聲生不息》即將接近尾聲。（《聲生不息》微博圖片）

節目在4月份推出已經引起廣大討論，在第一期初舞台對決中，作為新人的 Mike同Gigi讓不少人驚艷，前者帶來一首超有動感的歌曲《初戀》大受好評，更令他勇奪「最受歡迎金曲之全場排名第一」金曲，一夜之間大家對他好奇心加重，「爆炸頭」漸漸引起大家關注，微博追蹤人數從5781而急升至目前為止的82.2萬相當厲害。

曾比特演唱《初戀》大受好評。（影片截圖）

而Gigi獻唱的《蜚蜚》展現出的高音﹑假音，音域的廣闊讓不少網友激讚，而她不時在節目中展現天然呆﹑可愛一面讓大家甚是喜歡，齊瀏海的造型讓大家對她印象深刻，在節目播出之前她的微博追逐人數只有僅4萬人，然後升至目前為止的59.7萬人，升幅相當之高。

炎明熹獻唱《蜚蜚》超好聽。（影片截圖）

Mike﹑Gigi在內地已經有一定的知名度，而面對節目即將播畢對他們來說非常不捨，Gigi更在鏡頭前數度爆喊感謝多位曾經幫助她﹑照顧她的人：「我覺得是因為老師們幫了我很多，然後這個節目也教了我很多東西，最後好多老師都對我很好，然後工作人員們也是，然後我第一開始的時候，我沒有想過自己能參加這個節目，因為真的是太難得了。最後我知道工作人員們或者是王祖藍哥還有曾志偉哥他們就是幫了我很多。然後也要謝謝導演他們，因為他們都真的對我很好，每一個人都是。他們會鼓勵我，他們會說『你唱得真棒，加油』但是那時候我覺得自己不太棒的時候，他們都這樣跟我講，我就覺得信心會大增。」看來Gigi因為節目而成長了許多，絕對是一個寶貴的經驗。

炎明熹不捨節目爆喊。（影片截圖）

而Mike除了不捨之外，他亦講道因節目而收穫了許多東西：「很捨不得，因為我人生第一次錄一個那麼長的節目，然後第一次跟那麼多的其他的歌手相處那麼久，然後突然間在這個節目裡面就很快走到尾聲，其實就是大家分別的時候，這個也是感受還蠻大。收穫最大的其實更多就是認識了一個家人，就是這十五個家人，然後大家也是聊得很開的一個家人。」另外，她亦點名很感謝李玟（CoCo）:「她變成我姐了，她也是很好的一個人，在我自己想不開的時候，我也會跟CoCO姐去聊，然後她也會給我很多建議，我愛你，COCO姐。」

因為節目曾比特同Coco變成了好朋友 。（影片截圖）