聲生不息寶島季｜擬邀名單流出5歌手拒參加　王心凌蕭敬騰加盟？

TVB與芒果TV合作舉辦的音樂綜藝節目《聲生不息》大受歡迎，節目在網上掀起不少話題。而早前湖南衛視與芒果TV就舉行《2022湖南衛視芒果TV雙平台招商會》時，公佈了會計劃推出節目《聲生不息.寶島季》，而近日網上則流傳出一份擬邀名單，當中不乏天王天后，不過已有5組明星拒絕參加。

網傳《聲生不息.寶島季》擬邀名單 。（微博圖片）

據網上流傳《聲生不息.寶島季》的擬邀名單看，大部份歌手都是來自台灣，有三位歌手來自內地。當中不乏多位天王天后同人氣團體，就好似出道已有40年的羅大佑﹑出道36年的周華健﹑出道26年的張惠妹﹑出道15年的蕭敬騰﹑出道23年的團體五月天等，位位都是唱得之人，而內地方面歌手則有張傑﹑丁噹﹑汪蘇瀧，陣容非常之強大。

網傳許光漢﹑韋禮安﹑張惠妹已拒絕參加節目。（許光漢微博圖片﹑韋禮安微博圖片﹑張惠妹微博圖片）

不過這24組歌手當中，有五位因為各種理由已經拒絕參加，包括羅大佑﹑張惠妹﹑韋禮安﹑許光漢同五月天，而基本確定參加的則有9位，包括目前已在內地的蕭敬騰﹑黃麗玲（A-Lin）﹑王心凌﹑張韶涵，還有蔡琴﹑任賢齊﹑告五人以及汪蘇瀧同組合Mr.Miss，各單位將會進行商議合約細節。其他多位歌手則是待定或有意向，而吳青峰因為有團體演出計劃，正協調檔期。雖然這一份只是流傳名單，不過已經掀起大家關注，如果名單屬實不少網友都表示好難不期待。

傳出張韶涵﹑王心凌﹑黃麗玲基本確定參加。（張韶涵微博圖片﹑王心凌微博圖片﹑黃麗玲微博圖片）