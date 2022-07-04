張國榮22年前演唱會造型惹批評　肥媽嘆不公：呢樣嘢傷害佢好緊要

肥媽Maria Cordero於娛樂圈人面廣闊，與梅艷芳、陳百強、張國榮、張衛健、羅文均是好友。近日肥媽受邀上內地電台節目《麗人麗語》分享娛樂圈秘史，談及過世好友時，言語之間流露出心酸之情。



肥媽回憶梅艷芳、陳百強、張國榮往事。（小紅書影片截圖）

肥媽的訪問雖然仍未出街，但內容已率先曝光。肥媽慨歎梅艷芳早逝：「真係愈好嘅朋友就愈走啊走啊走啊。」肥媽多年來都對梅姐的早逝而心懷惋惜，她說：「其實阿妹唔使死㗎，阿妹係真係唔應該死㗎。但阿妹真係放棄自己啫，就係因為冇親情，阿媽同阿哥畀唔到親情佢，我留喺度做咩啫？淨係攞嘢嚟用咋嘛。」

何韻詩是梅姐梅艷芳的徒弟。（視覺中國）

說到張國榮（Leslie），肥媽笑言他與自己一樣八卦，鍾意打麻將。張國榮非常錫身，肥媽指每次張國榮上她家都會要求飲檸檬水和檸檬茶，而非飲酒。肥媽稱讚張國榮確實非常熱愛音樂，又待人親切，她說：「Leslie好人到不得了㗎。最後一次演唱會佢叫我去睇佢，我就遲咗答覆佢，冇晒飛佢就俾我坐Panel，佢就逐個逐個招呼我哋。佢好錫人㗎。」

張國榮2020年《熱情》演唱會。（影片截圖）

提起張國榮於2000年舉辦《熱情》演唱會，邀請著名設計師Jean Paul Gaultier為他設計表演服，惹來傳媒批評，肥媽對此深感不忿，她說：「其實香港人對佢好唔公平。佢最後嗰個演唱會呢，叫Jean Paul幫佢設計造型，被記者寫到佢好犀利，嗰個係好Hurt呀。到佢巡迴返嚟呢，啲人就開始讚佢囉，話佢成功啦。呢一樣嘢對佢嗰個傷害好緊要。」

肥媽憶述剛得悉張國榮死訊時還以為時愚人節玩笑，第一反應是鬧對方：「我話唔好搵呢啲嘢玩啦！」肥媽因好友逝世消沉了許久，只能安慰自己是天妒英才，她說：「因為佢哋太好人囉，個天都唔想佢哋辛苦。」

張國榮和梅艷芳是好友。（資料圖片／《芳華絕代》MV截圖）

同場加映：王祖藍憶父親為免拖累隱瞞病情 「患末期腸癌卻瞞我說去旅行」