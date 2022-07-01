宋智雅復出拍片　網民發現「背景全變」疑搬離豪宅　回應揭真相

南韓25歲美妝網紅宋智雅在戀愛實境節目《單身即地獄》爆紅，無論在節目裡外，她「白富美」的形象深刻觀眾，沒想到卻被網友抓包使用的名牌貨都是翻版，慘遭網友砲轟穿戴假貨的宋智雅。



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為了平息輿論和反省，宋智雅將Instagram以及YouTube頻道的內容全刪光，消失在螢光幕前，而神隱6個月的她，似乎以調整好心態決定重新出發，於YouTube更新影片，曝光私下樣貌，作風與心態都改變許多。

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宋智雅於近日在YouTube貼出9分鐘的日常Vlog，寫下：「粉絲過得好嗎？我很想念大家，真的很緊張，希望大家看得有趣。」睽違6個月的她，氣色紅潤的坐在一張紅色沙發上向粉絲問好，透露消失的其間很想念大家，半夜也會查看粉絲的私訊，雖然很想進入聊天室和粉絲聊天，但她表示「實在是沒有勇氣，所以沒有進去（聊天室）。」

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神隱期間，宋智雅透露她回到家鄉釜山和家人居住，並從豪宅「首爾林Trimage」搬出來，宋智雅笑著說：「粉絲應該馬上就會發現，我搬家了，還有學了想學的。」而她表示最近的興趣是油畫。時隔半年再現身螢光幕前，無論作風還是心態都比以前明顯改變，粉絲對此相當開心，紛紛留言：「大家都會犯錯，既然道歉了，我也會為妳以後的路應援」、「終於等到妳更新了」。

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