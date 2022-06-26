宋智雅戰勝醜聞復出網民勁Like　韓國10大最強水著女神誰最養眼？

夏日熱辣辣，正如香港一班鏡仔冇夏天，其實不少韓國女星或網絡女神都是沒有冬天的，一年四季都有水著靚相可以睇。想看美女或是想參考韓國女生的夏日海灘穿搭？《開罐》精選10大韓國最強水著女神，讓大家一齊消暑！



宋智雅 / 《單身即地獄》截圖

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KOL兼YouTuber宋智雅參加綜藝節目《單身即地獄》後，憑噴血身材和熟練的Flirt仔招數爆紅。不過人紅是非多，她隨即被爆著假名牌扮有錢女，聲勢大跌，不過休息近半年復出反應不俗，很多人都同情她當時被抨擊。

其實很多韓國女星和KOL都大方地在社交平台上晒泳照，展現自己的身材，《開罐》挑選10位養眼的女星，哪一位又是你的心水呢？

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【1】宋智雅

本身是KOL兼YouTuber，參加綜藝節目《單身即地獄》後，憑噴血身材和Flirt仔招數爆紅，但隨即被爆在節目著假名牌，令她聲勢大跌，不過近期復出反應不俗，很多人都同情她當時被過度抨擊。

【2】申才恩

被韓國網民推舉為「最靚打工仔」，因在IG貼靚相而被發掘成為模特兒，魔鬼身材火速吸引網民注意。雖然申才恩已經是人妻，不過網民不用太傷心，她依然會不定時派福利。

申才恩 / 網上圖片

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【3】DJ Soda

DJ Soda本名黃素熙（音譯，황소희），以一頭signature金色短髮及性感造型起家。有留意開韓流的話，相信都會對DJ Soda有印象，她已來過香港表演好幾次，希望疫情過去可以快點見到真人啦！

同場加映：申才恩性感照「尺度過大」IG帳號曾被停用 另起爐灶這樣安慰粉絲

南韓知名辣模申才恩，有著甜美臉蛋、32E火辣身材，即使在2019年已成人妻，仍不吝惜提供性感辣照回應粉絲，她同時也是IG女神，粉絲人數超過260萬，去年曾一度因尺度過大，IG暫時停用，最近不聽話再另起爐灶，依舊大尺度。

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