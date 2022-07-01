李元玲做gym密密擺pose影相　靠後天努力練出12%體脂　身材超完美

來自馬來西亞，獲封「鋼琴女神」的李元玲在被范冰冰助理發掘之後，便隨之進入演藝圈發展，更曾參演電影《愛瘋狂》、《盂蘭神功》、《辣警霸王花》。而時常在社群媒體分享生活的她，近日就在IG分享一組自己在健身房運動的照片，不少網友看過畫面後，都直呼實在太美。



李元玲經常在社群媒體分享自己的生活。她先前曾在IG分享過一張自己背對鏡頭展現美背的影片，同時也可從她曝光的影片中見到，她身穿白色細肩帶的內衣，且下半身再配上一件白色的迷你短裙，接著更在小跑步之後，蹲下來繫鞋帶，進而展現自身完美的身材曲線。

【圖輯】靠後天努力練出12%體脂！點圖放大更多李元玲IG性感美照👇👇👇

+ 44

此外，李元玲也於最近在IG分享自己穿著夏日服裝且露出小麥色肌膚的照片，同時也曝光一段自己將身體練出12%體脂曲線之畫面，使得許多網友在看過照片及影片的畫面後，前往其貼文底下留言，並表示真心希望自己可以當男友，且紛紛表示，希望自己可以有機會替她拍攝男友視角的照片。

延伸閱讀：

玩碰碰車大漏電！13歲少年「斃命遊樂場」 家屬難接受：明天就生日了…

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】