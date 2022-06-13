性感女神李元玲搬離大馬千萬豪宅　遭指「金主包養玩厭了被趕」

馬來西亞鋼琴女神李元玲一向來是大馬網紅界的話題人物。經常在社交媒體上分享生活、運動以及性感美照的她深得大批粉絲的心。相信有追蹤其社交媒體帳號的粉絲，都對她那全落地玻璃窗的豪宅非常熟悉，因她幾乎大部分美照都是在家中所拍攝。



最近，李元玲忽然宣佈搬家，她在社交媒體帳號上公開表示即將搬離這所2200萬馬幣（約3900萬港幣）的豪宅。在先前她曾Po照，照片中可見正在收拾生活用品，她還配文：「搬家中，開心開心，終於可以離開這裡了！自從搬進來住了一年就不喜歡了，不喜歡跟隔壁鄰居那麼靠近，四周都是落地玻璃毫無隱私，下午又像烤爐那麼熱。」

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恰巧，一名地產經紀在小紅書上釋出了「獨立式豪宅出租啟事」，並為這一所豪宅開價6萬馬幣（約10.5萬港幣）租金。這則帖子中的豪宅，被網友認出就是李元玲平時拍攝美照分享生活的同一間豪宅，當被問及是否為李元玲所居住的豪宅時，地產經紀並無否認，反而在留言區中指：「上一個租客也是租啊！」這一則留言，直接影射李元玲所居住的豪宅是租回來的，掀起一番議論。

據報導，李元玲的豪宅是租來的，她本人直接到新聞下留言指房子已經在兩個月前經家人賣給了一名中國人，新屋主決定拿出來出租。她也表示希望在沒有核實事實以前，大家勿要胡亂造謠。之後，李元玲也生氣地在自己的個人社交媒體帳號上表示，莫名其妙又被欺淩，其實這些都是她的個人生活，根本沒有必要和大家交代，請大家尊重她的私人生活。

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據悉，李元玲這所位於白沙羅高原的豪宅面積一共有1萬方尺，售價為2200萬馬幣（約3900萬港幣）。該豪宅裡擁有6房間、6衛浴以及車庫，同時還設有升降電梯、魚池、無邊泳池、酒吧以及健身房。全屋以落地玻璃窗設計，該豪宅內採光極佳，李元玲本人也在此處拍下不少美照。搬家原本是開心事，但卻被批是金主包養玩厭了，李元玲才被趕了出來。

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