網紅瑜珈教練周慧賢伏屍酒店內被放血　生前熱愛水上運動

網紅瑜珈教練周慧賢（Aqua）昨日（30日）驚傳失蹤後，家人立即報警求助。惟今日（1日）凌晨傳出Aqua伏屍於尖沙咀一間酒店內。



23歲的Aqua是一名瑜珈教練，亦是一名網拍模特兒。Aqua平日也會在社交平台上載日常生活照片及瑜珈照片，從Aqua平日上載的照片中得知，Aqua愛上水上運動，經常會到沙灘游泳及滑水等活動。Aqua的最後一個post 是去了打高爾夫球，Aqua表示自己是第一時打高爾夫，可惜已經變成了最後一次。

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昨日網上有人發帖尋找失蹤的Aqua，Aqua原定昨晨前往美國進修，但前日開始Aqua便與家人失聯，家人極其擔心下報警求助。Aqua的家人翻看Aqua家的閉路電視得知Aqua前日下午4時跟隨一名疑似前男友的人離開大廈便失去芳蹤。警方曾向前男友查證，但前男友表示亳不知情。而昨日較早前Aqua的前男友在律師陪同下，到黃大仙警署自首，據報，前男友交出一張酒店鎖匙咭後，便至今保持緘默，暫未有透露犯案動機。

Aqua爸爸翻查過Aqua深水埗寓所大廈的閉路電視，發現Aqua於昨日下午4時40分與一名疑似Aqua前男友一同乘升降機離開大廈 (fb圖片)

警員前往了解，甫開門卻發現房內有血跡，沿血路追隨至浴室，發現浴缸內竟載滿了一缸染紅了的水，水內浸有一人形物體用大毛巾包裹著。警員將其移出地台，揭開毛巾，發現內裡有一具女屍，經調查後相信是報稱失蹤的23歲女子周慧賢（Aqua）。警方已拘捕一名28歲男子，涉嫌謀殺。