群星貼舊照憶述1997年印象　陳偉霆：感恩我們生在一個最好的時代

為慶祝香港回歸祖國二十五周年，有不少藝人紛紛在微博發文慶祝，陳偉霆﹑容祖兒﹑謝霆鋒等陸續在微博發文貼圖憶述對1997年時自己印象，火速成為微博熱搜廣為討論。

1997年謝霆鋒只有16歲。（謝霆鋒微博圖片）

25年前的謝霆鋒只是一個16歲的大男孩，那一年他正式發行人生中第一張唱片，他在微博貼上當年的模樣，相當青澀留言表示：「1997年，16歲。在這一年，不僅發行了我人生中第一張唱片，更有幸經歷並且見證香港回歸祖國如此重要的歷史時刻。使命感和歸屬感，讓這一年的意義變得熠熠發亮。1997—2022，作為傳承的一代，繼續揚帆遠航。祝我們的祖國繁榮昌盛，祝福香港的明天會更好。」

1997年容祖兒17歲。（容祖兒微博圖片）

而「天后」容祖兒那一年17歲，她在微博上貼17歲的照片，短髮的她抱着小動物非常可愛，她留言表示：「這張1997年的照片我一直珍藏著。那一年我17歲。那時的我，見證了香港回歸祖國，也有幸在這麼好的時代，可以讓自己的音樂夢想一步步實現。」還有在內地人氣高企的陳偉霆，在微博上貼自己12歲的照片，穿着白色背心的他在公園玩得甚是開心，他留言表示：「1997年香港回歸祖國，那年我12歲，我們回家了！今年是香港回歸祖國25周年，感恩我們生在一個最好的時代，這也是香港最好的時代。祝福香港，祝福祖國！明天會更好，我們會更好！」

12歲的陳偉霆在公園玩得甚是開心。（陳偉霆微博圖片）

還有「最美妲己」溫碧霞上貼1997年時拍攝的多張性感照片表示：「1997年香港回歸祖國懷抱，也是那一年，我拍攝了影片《燃燒的港灣》，於我而言是意義重大的人生節點。香港有著我從小到大的許多回憶，在這個美麗的地方長大，感覺自己實在太幸福。今年是香港回歸祖國的25周年，祝福香港，一起揚帆起航，祝福祖國，更加繁榮昌盛！」而「影后」惠英紅卻沒有找到1997年的照片，不過仍記得當年回歸的點滴:「我永遠不會忘記，香港回歸當天，下著大雨，當我在電視上看到我們國旗升起的那一刻，我真的哭了，我很驕傲，很自豪，我終於有家了！」雖然沒有當年的照片，但她就上貼曾參與拍攝《我和我的祖國》之《回歸》電影劇照，一幕在金紫荊廣場拍攝的戲份令她相當激動。

溫碧霞非常有女人味。（溫碧霞微博圖片）

惠英紅上貼劇照回憶1997年的印象。（惠英紅微博圖片）