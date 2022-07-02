微博IG行程不同調被鬧「雙面人」　陳立農：一個中國立場不容置疑

因5年前在內地選秀節目《偶像練習生》獲得第二名組限定男團「NINE PERCENT」而出道的台灣男星陳立農，在內地擁有高人氣，一舉一動都備受關注。日前，他卻遭到網友發現，其工作室在早年的微博同Instagram所發出的行程表不同調，此舉引起大家質疑他是「雙面人」，對他甚是不滿。

陳立農遭質疑是雙面人。（陳立農工作室微博圖片）

日前有細心的網友發現，陳立農的工作室在2020年上貼的8月和10月的行程表中，內容顯得不一樣。分別在8月份行程中，工作室有顯示「2020我們的中國夢文化進萬家，心連心藝術團赴寧德慰問演出」，但此活動在Instagram上則沒有顯示，另在微博工作室上有顯示「10.1國慶快樂和中秋快樂」，但在Instagram上則少了這一項行程，所以引起大家對他質疑，直言他是「雙面人」。雖然工作室已第一時間發聲明表明立場，強調「堅持一個中國原則不動謠」，但仍然未能平息風波。

微博同instagram上貼的行程不同。（微博圖片）

目前陳立農的經紀公司「傳奇星娛樂」已經註銷instagram帳號，而他亦在今（2日）在個人instagram中上貼一張黑色畫面圖，用簡體字寫下：「一個中國立場不容置疑，關掉ins、fb為了做整改。沒人相信，那我自己來說。」

陳立農發文表示一個中國立場不容置疑。（n30201@IG）