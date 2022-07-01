秦嵐求電視劇不要用濾鏡　唔驚原貌出鏡：別用那麼厚的濾鏡

近年有不少電視劇畫面使用過多濾鏡效果，讓不少網友紛紛吐嘈少了真實感，更因此出現棄劇的情況。而近來有兩部劇集播出（《傳家》﹑《關於唐醫生的一切》）的內地女星秦嵐，在接受內地媒體訪問時就直言其實沒必要使用濾鏡，更對自己的顏值非常有信心，能接受原貌拍攝。

秦嵐不怕原貌出鏡。（影片截圖）

在訪談中講道如今電視劇出現的濾鏡現象，有一些女演員為了降低年齡感而使用濾鏡﹑磨皮等效果，秦嵐就直言演員是很難去操作表示要不要用濾鏡，而是製片方的問題：「因為有的確實成熟一點的演員，比如演一些有跨度的，換一個年輕人是不是就接戲上面，大家會有一點跳躍感，我覺得製片方不要用那麼厚的濾鏡。」而她自己亦表示絕對能接受原貌出鏡：「就還好，因為有的時候我們拍照甚麼的，就錄視頻也沒有說加這樣的濾鏡。」對自己的顏值非常有信心。

秦嵐素顏相當靚。（秦嵐微博圖片）

另外，事業上一帆風順的秦嵐，在愛情上一直未找到自己的幸福，入行多年只承認有兩任男友黃曉明同陸川，絕對看得出她是事業型女強人。而在訪談中談到願不願意接受到女主外男主內，未來老公在家帶孩子呢？秦嵐二話不說：「我允許啊！如果他能願意為我犧牲，我真的夫復何求。還不管你搞事業的腳步，我願意當頂樑的柱子。」言談中顯得相當霸氣。

秦嵐可以接受未來老公做家庭煮夫。（秦嵐微博圖片）