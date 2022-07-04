林二汶道教背景被起底　老師曬Hermès Rolex名牌被指炫富

歌手林二汶早前由ViuTV轉投無綫（TVB），近日為香港回歸25周年演唱《中華頌》，曲、詞及監製都由她一手包辦，。粉絲日前翻出，林二汶指有段時間情緒跌至谷底，須服食鎮靜劑，她於紅館個唱上說：「喺最壞嘅時候遇到一班人，就係我信仰嘅師傅。我係道教嘅弟子，認識咗神明，演唱會、人生、學習都交畀佢，認識咗一班有故事嘅人一直陪我行落去同上紅館，呢兩年慢慢好返。」



林二汶粉絲寫下7000字控訴偶像變質。（IG@lam2）

林二汶透露自己是玄武財神弟子，道號是「玄晞」，學道地方是位於深水埗一處名為「玄武財神殿」的地方。翻查團體的Facebook專頁，發現林二汶從2019年10月起便亮相「玄武財神殿」的義工活動，派發物資和探訪老人。而網頁更以「老闆」、「師尊」稱呼他們信奉的道教神祗「金龍如意玄壇太帝」，古時民間視之為「武財神」。

林二汶和師傅合照。（玄武財神殿FB）

而該財神殿的負責人自稱擁有台灣國民身份證，並於台北創建「台北財神殿」，惟現已「停業」。而「玄鳴老師」亦曬出Hermès、Rolex的名牌手袋、腕錶、衣服。林二汶的《中華頌》MV最後，亦有特意感謝「玄武師尊」及「玄鳴老師」。去年紅館個唱中，林二汶演唱最後一曲《最後的信仰》時更安排一班同門師兄師姐上台。

事件發酵後，玄武財神殿Facebook今日（3日）發文道：「『一念』以自覺之智刃，剖開纏內之心珠。用一念之慧鋒，斬斷塵中之見綱。」不少網友湧入大鬧他為「神棍」、「邪魔外道」、「咁斬左啲hermes先啦大師」。

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