《中華頌》表心聲後首現身　林二汶：曾經愛我的人或者而家好憎我

香港女歌手林二汶在7月1日回歸紀念日於社交平台上載了由自己包辦歌曲、歌及詞及監制的新歌《中華頌》，並發文表示自己對國樂及中國文學有著濃厚的興趣。更發表疑似暗示自己對中國的「愛」：「但一切萬變不離其中，根，始終如一。」不少林二汶的歌迷表示她這個行動與她為獨立歌手的形象不符，質疑她這樣做是為了金錢，林二汶在過去兩天對於這件事均沒有表態。

林二汶表示自己對國樂有濃厚興趣。（IG/@lam2）

此影片在早上約10點發布於小紅書。（小紅書/@Lam2）

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昨日（3日）沉默兩天後的林二汶在個人的社交平台做了約半小時的直播，直播開始首段林二汶隻字未提自己所發表的歌曲。林二汶在直播中亦有顯示粉絲的留言，多為支持的留言。林二汶在直播中一共唱了三首歌，分別是哥哥林一峰的歌曲《青草地溪水旁》、Mary Black 的《No Frontiers》及陳百強的《有了你》，林二汶唱畢《青草地溪水旁》後一段的自白：「我喺度諗，最難係乜嘢？有時我覺得音樂好冇力，不過做音樂的人都竟然覺得音樂很冇力，是好傷心的事。所以我成日覺得，在任何情況之下，要音樂有力，唯一方法是你在任何情況下，都相信音樂。」透露自己的無力感。

而後來林二汶亦開腔表示多謝曾經喜歡她的人，間接回應了於1日發表的言論：「好多謝你哋，曾經愛我的人，或者而家好憎我啦，應該係，肯定係。有好多人繼續留低啦，你哋每個人的名我都好記得，然後我好想講，我好多謝你哋曾經愛過我，我都好多謝而家都愛我的一些人。」林二汶表示感謝現在還留在她身邊的人，他們的名字她都記得，因為這個緣份得來不易。

沉默兩天後的林二汶在個人的社交平台做了約半小時的直播 （fb@林二汶 Eman Lam)

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林二汶在直播的最後亦問大家這個星期過得好嗎？亦祝福大家未來都要過得很好，在最後不忘特別鳴謝早前引起熱話的「玄鳴法師」，便結束了直播。