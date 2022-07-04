蕭亞軒再曬59秒登台前短片圖撇整容疑雲　2個原因出事慘變巫婆鼻?

【蕭亞軒／金曲獎】蕭亞軒（Elva）睽違5年未在大型活動中露面，她日前穿著一席大紅深V禮服出席金曲獎，頒發最佳華語女歌手獎，成為典禮大彩蛋，讓全場驚呼鼓掌，她開心地說：「大家好，我是Elva蕭亞軒，好久不見！」



不過網友發現她的鼻子與之前有些不一樣，蕭亞軒期後也在個人社交平台貼出一段59秒的登台前的影片，近距離拍鼻型的畫面曝光。

【圖輯】相隔5年再露面「靚樣」嚇窒人！點圖放大重溫蕭亞軒當晚的妝容👇👇👇

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蕭亞軒在典禮一出場，突兀的鼻頭成為網友專注焦點，紛紛留言：「這鼻子，我嚇到了」、「我專注都在她的鼻子」、「最熟悉的陌生人」，但也有網友認為蕭亞軒終於露面，展現女王氣勢，開心地說：「我最愛的女歌手終於要回歸了」、「今年金曲無敵彩蛋」。

雖從未入圍過金曲獎，但蕭亞軒樂觀地說：「聽說我是去年金曲獎的遺珠，但我是今年金曲獎的珍珠，要正式和大家說『Elva is back』。」隨後她也貼出登台前的影片，片中蕭亞軒與團隊前往飯店做準備，鏡頭近距離拍她化妝，蕭亞軒僅接上假睫毛、上底妝，整體狀況非常好，多次露出側臉，鼻子高挺，未與之前的鼻型差太多，有網友認為可能與舞台燈光、妝容有關。

【圖輯】登台前後兩個樣？點圖放大看蕭亞軒曬出的「59秒登台前短片」👇👇👇

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日前蕭亞軒登上金曲舞台，看到台下的嘉賓，她直呼許久未與大家見面，聽到有人在台下喊她的名字，還有一些不習慣：「其實我今天來是來看一下高雄巨蛋，為接下來的演唱會做一下準備。」預告之後工作計畫，讓現場嗨炸。雖從未入圍過金曲獎，但蕭亞軒樂觀地說：「聽說我是去年金曲獎的遺珠，但我是今年金曲獎的珍珠，要正式和大家說『Elva is back』。」一席話讓全場熱烈鼓掌。

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