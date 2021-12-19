月老｜柯震東曾戀蕭亞軒、李毓芬　理想中的愛情只要安穩陪伴？

【月老｜柯震東】由九把刀執導的台灣電影《月老》，由柯震東、宋芸樺和王淨飾演，優先場已上映，更即將於12月23日正式上映。《月老》在台灣票房大收，故事不少得九把刀式的青春熱血，更加入科幻元素，柯震東與宋芸樺超生越死，劇情催淚浪漫；至於一直予人「情場浪子」的柯震東，原來信愛情有「命中注定」，而他理想的愛情只想平平淡淡，脆弱時有人陪伴就好。



月老｜由九把刀執導的台灣電影《月老》，由柯震東、宋芸樺和王淨飾演，優先場已上映，更即將於12月23日正式上映。（《月老》劇照）

《月老》一貫九把刀風格，充滿深情對白，以下點擊看金句精選：

《月老》同樣是改編自九把刀的同名小說，柯震東自10年前因飾演《那些年，我們一起追的女孩》的男主角而成名，是次再次與九把刀合作，在訪問中說到，覺得大家都成熟不少。而柯震東在感情與事業上，也經歷了許多起起伏伏，他在訪問中感慨，自己也相信緣份：「很奇怪，有些人交往十年不會結婚；有些人交往一個月就結婚，就在一起一輩子；有些人從初戀到結婚。我相信直覺，雖然不太不科學，但是冥冥之中，真的有月老這樣的角色。」即使他稱還未遇到「命中註定」的愛情，但確也有過數段戀情。

月老｜柯震東更在蕭亞軒公布與男大學生的戀情時，為舊愛護航. （蕭亞軒 Elva Hsiao@FB）

曾戀蕭亞軒、李毓芬 由「渣男」到為舊愛護航：女生公布戀情需要很大的勇氣

今年30歲的柯震東，最高調的戀愛就要數蕭亞軒與李毓芬，當年柯震東與蕭亞軒，有過一段相差12歲的姐弟戀，雖然愛得高調，但不到3年，兩人分手，對外宣稱因為性格不合的分開，但卻有指柯震東以另一Facebook帳號隔空指罵對方，更有指柯震東不滿蕭亞軒當時剛好推出唱片，指她借分手一事宣傳，加上有傳媒指是他偷食所致，令他更為不滿，而他後來又戀上李毓芬，令他被封「渣男」；而柯震東與李毓芬交往約3年後，也分手收場。

月老｜柯震東：「目前為止，我最喜歡的是李小姐」（李毓芬 Tia Lee@FB）

不知是當年報道失實，還是時間真會使人成長，柯震東於今年5月在直播中談到舊愛，指當年最可能會結婚的人是「蕭小姐」。他在直播中說：

我交往的每一個，承認的每一個都是很愛的 柯震東

只不過每段戀情的心理成長都不一樣，「目前為止，我最喜歡的是李小姐」。而蕭亞軒不單在柯震東生日時留言祝福，柯震東更在蕭亞軒公布與男大學生的戀情時，為舊愛護航，寫：

網路呀網路！一個女生公布戀情需要很大的勇氣！能祝福就祝福！有什麼好罵的，正能量一點吧！ 柯震東

而在直播中，被問到為何會與李毓芬分手，他也只答：「我必須要講，真的就是…我還不夠好。」

月老｜柯震東得愛情最重要快樂，不能因為一段感情，而令人變得負面，影響工作與生活．（柯震東 Kai Ko＠FB)

理想中的愛情：安安穩穩互相陪伴

柯震東予人感覺玩世不恭，那些年負面新聞、緋聞不斷，他曾慨嘆從前每晚都要等到報紙凌晨4時半更新，就是要看看有沒有自己的新聞，但現在已不會這樣做，曾在訪問中說：「在演藝圈的一年，可以換到一般人五年的成長。」

在愛情中也變得更為簡單，他覺得愛情最重要快樂，不能因為一段感情，而令人變得負面，影響工作與生活，說：