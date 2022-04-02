月老專訪｜柯震東曾與蕭亞軒拍拖罕談愛情觀　宋芸樺靠紅線覓男友

【月老／Disney+／柯震東／王淨／宋芸樺】柯震東、王淨以及宋芸樺帶來主演奇幻電影《月老》，透過月老為人牽紅線，譜出一段段浪漫的故事，三人私下只有宋芸樺在高中求過紅線，隔沒多久就交到男友，但她自嘲對方應該不是命中註定，因為後來分手了，她小時候希望男友至少要有170公分，柯震東立刻吐槽：「蔡昌憲剛好過關了」。



不過宋芸樺也笑稱：「擇偶條件會隨著時間改變，現在覺得相處合適、溝通得來比較重要」，日前宋芸樺曾被媒體拍到與圈外男友出遊，問她現在的擇偶條件，她笑說：「有趣又好溝通」。

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柯震東過往曾與蕭亞軒、李毓芬交往，提到感情，他能夠互相分享心事、互相理解最重要：「人生已經夠累了，脆弱時，對方能夠出現就好了」，由於他早前一口氣帶來《鱷魚》、《金錢男孩》以及《月老》等三部電影，為戲宣傳，忙到一刻不得閒，會不會想要有個感情的避風港？他聳肩回答：「有家人陪伴就好，最近事情太多了，真的完全不會想到另一半的事情。」

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王淨與宋柏緯傳緋聞兩年，她說從前喜歡戲劇化的戀愛，但近幾年感情觀有改變，希望對方是一個能讓自己感到平靜、安定的人，再問目前是否感到心情平靜，她立刻大笑回：「不要想套話。」

《月老》故事穿梭陰陽兩界，也有講述輪迴，如果真有下輩子，三位明星會想當什麼？宋芸樺立刻回答「狗」，因為她認為狗是一個幸福的動物，而且她私下非常愛狗，古靈精怪的王淨則說「鯨魚」，柯震東則說還想當人：「人類很有趣啊，介於聰明與愚蠢之間，能遇到形形色色的人」。

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《那些年，我們一起追的女孩》當初紅遍全亞洲，如今已經10年，柯震東說九把刀當年問他是否要在《月老》演出高中生，讓他曾有些抗拒，認為自己已經超齡太多，但因為很喜歡這個劇本與角色。九把刀與柯震東感情極好，知道他喜歡電影特效，在《月老》後製期間也邀他一同參與見習，滿足柯震東對特效技術的興趣，至於之後會不會參與更多幕後工作，柯震東也表示：「不排斥」。

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