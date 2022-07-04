傅嘉莉心口狂生粒粒兼滿臉蚊爛　雙重打擊勁崩潰：望住塊鏡都嚇親

傅嘉莉（Kelly）近日飽受的皮膚病困擾，她本來以為是因為一邊讀書一邊拍攝導致壓力爆煲荷爾蒙失調而令白滑的心口上狂生粒粒。現時身在廣州拍劇的Kelly昨日（3日）再次更新現時的最新病況，只見心口的粒粒未有好轉的趨勢，反而變得更加嚴重，原來是因為她「斷錯症」，未有及時求醫：「以為生熱痱幾日就會好返，但係點知越嚟越嚴重，毛囊炎，我又長知識了！」



傅嘉莉自爆因免疫力低而患上毛囊炎。（Instagram：@kelly.fuu）

Kelly表示自己忍了一個月後才去看醫生，發現原來自己免疫力低而毛囊發炎，再加上跟住醫生的處方買錯藥，導致病情變得更嚴重：「琴晚自己望住塊鏡都有啲嚇親，跟住醫生處方買錯藥，原來同一種成份有藥膏同搽灰甲的塗劑，點知搞成咁…」

Kelly表示病情近日變得更嚴重。（Instagram：@kelly.fuu）

Kelly在內地求醫。（Instagram：@kelly.fuu）

她坦言從來沒想過出汗會引發皮膚問題，亦提醒網民在現時又熱又潮濕的天氣下多飲水多注意皮膚的清潔，亦向劇組道歉：「劇組們，嚟緊嘅場口只可以拍我大頭，或者full shot！」

Kelly亦飽受蚊患的困擾，每晚都難以入睡。（Instagram：@kelly.fuu）

另外，除了毛囊炎之外，Kelly亦在廣州的酒店房中狂被蚊咬導致臉部、手和腳都是蚊爛，而且她將這些蚊殺死之後清楚見到滿滿的血跡：「有很多天早起的我，都被🦟 弄醒了我…明天0500的….其實一直睡不好…」網民看完照片之後表示咬Kelly的可能並非普通的蚊螆，極有可能是床蚤或木蚤，又建議Kelly睡覺的時候可以用滅蚊燈、蚊香或使用蚊帳減低被咬的機會。

網民看完照片之後表示咬Kelly的可能並非普通的蚊螆，極有可能是床蚤或木蚤。（Instagram：@kelly.fuu）

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