「港版C朗」安永佳成新一代男神　自爆拍過兩次拖初戀於15歲發生

現年25歲、有「港版C朗」之稱的港足代表安永佳（Matt／全名：Matthew Elliot Orr Wing Kai）今日（4日）與隊友黃威齊齊現身運動服裝品牌活動，自從港隊打入亞洲盃決賽周之後首度公開露面，Matt自爆自己剛剛享受完一星期的假期，現時整個人都叉足電：「所有東西都很瘋狂，我現時仍以在習慣當中，希望我的生活可以盡量保持平衡。」



港足代表安永佳與隊友黃威齊齊現身運動服裝品牌活動。（梁碧玲 攝）

身為香港紐西蘭混血兒的Matt除了憑超卓的足球實力受到球迷的喜愛，更因為超帥氣的混血外形受到廣大女性網民的矚目，Instagram粉絲數目更創出新高，由數千人急升至現時的2.2萬名粉絲，他謙虛表示：「（港版C朗）這個名字真的，我很感謝大家將我和C朗拿度作比較，他是我的模範，他在足球界的貢獻非常之大，我在他身上學到很多東西，例如他強大的心態、他怎樣訓練、怎樣踢球等等，我真的無辦法將自己來跟他作出比較呢！」

安永佳笑言自己經常會觀看C朗拿度的足球賽事，又興奮表示希望將來能夠有一日可以親身與他見面。（梁碧玲 攝）

榮升不少港女心中的男神級人馬，令外界相當好奇Matt的感情世界，Matt自爆自己曾經拍過兩次拖，而初戀發生在15歲的時候，他坦言自己現時單身中，理想型是與他一樣愛運動、性格外向的女生。至於希望在什麼時候結婚，他笑言：「我要先找個女朋友呢！可能30至32歲吧！」

安永佳自爆自己曾經拍過兩次拖，而初戀發生在15歲的時候。（梁碧玲 攝）

不少覺得安永佳與C朗拿度非常似樣。（Getty Images）

現時有不少運動員都會「踩過界」參與幕前的拍攝工作，擁有明星外形的Matt笑言，自己對拍劇或拍戲之類的幕前工作並無興趣，但卻不抗拒模特兒工作：「我在這個娛樂行業依然是個新丁，我很願意去嘗試所有的東西，看看我可以走到多遠，和會走多久吧，我沒有限制着自己。」

Matt將會與港足代表於月中前往日本比賽，他以廣東話跟廣大香港球迷說：「多謝大家支持，我希望你哋可以繼續support我哋，我哋會繼續表現畀你哋！」

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