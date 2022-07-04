三台收視報告｜《尚食》劇終排本年第八　《童時愛上你》氣勢未夠

三台收視報告又再出爐，今次的日期是6月27日至7月3日。過去的一星期是香港回歸日，三個電視台都在7月1日晚上播出《慶祝香港回歸祖國二十五周年文藝晚會》，全港有不少觀眾收看直播。TVB內地劇集《尚食》劇終，對於近期的收視低潮期，算是力抗壓力，獲得中規中矩的成績。



先講TVB，內地劇集《尚食》播完34集，全劇總收視為19點，暫時排在本年第八位。鑑於近月TVB收視陷於低迷狀態，劇集低見13-14的數字，所以《尚食》以19點作為總成績已經算是不錯的結果。再看看接替《十八年後的終極告白2.0》的《童時愛上你》，明顯未能承接上套劇的走勢，由16點跌至14.5點，流失1.5點，觀眾看來不太接受新劇。

《尚食》全劇總收視為19點。（劇照）

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由高海寧任女主角的新劇《童時愛上你》首播，飾演霸氣女強人雷紫彤（Amanda）。（劇集截圖）

至於ViuTV方面，港劇《冥冥之中》沒有太大變化，今次報告錄得2.8點，還有一星期便大結局的情況下，相信劇集總收視不會超過3點，成績算是比較差。由阮小儀、陳健安主持的綜藝節目《21克公寓》跟首周一樣錄得2.8點，跟《冥冥之中》持平，成績不過不失。

郭羨妮主演ViuTV港劇《冥冥之中》。（IG@sonijakk）

特備節目《慶祝香港回歸祖國二十五周年文藝晚會》，晚會於晚上 8 時透過各免費電視頻道播映，吸引全港逾180 萬觀眾全程收睇，其中TVB跨平台直播收視錄得24.5 點，近 160 萬觀眾，佔 88%，高踞上周節目收視第一位。

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