港姐2022｜有佳麗被爆往事冇得留低？　細數歷屆港姐黑歷史！

《2022香港小姐競選》經過三輪的面試後，終於敲定了二十位候選佳麗，早前為眾佳麗髮型大改造，以全新形象示人。在初選面試已成大熱門的大多數都走進20強，不過早前被爆黑歷史的Natalie就早早被Foul，她被網民爆料指她的社交網上有大量cosplay性感美照。她以JJ為網名開設帳號，與粉絲分享多個不同造型的靚相，更有粉絲活動以及抽獎送禮物。

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雖然未知出局是否與這些事有關，但以往在競選過程當中被爆黑歷史的，其實沒有太大影響，甚至可以繼續奪冠，早年馮盈盈在參選也被封為「爆粗港姐」。

👇👇👇不少佳麗在參賽時也曾經被爆出「黑歷史」，不如立即帶大家重溫一下👇👇👇

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👇👇👇點擊下圖睇入圍20強佳麗👇👇👇

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同場加映：林作2015年開始走入大家眼球 重溫七年以嚟佢嘅經典事跡👇👇👇