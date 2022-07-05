黃威被網民封「真威威」　唔怕與豬肉威威比較：大家有大家嘅長處

香港足球代表隊事隔54年再次晉身亞洲盃決賽周的消息，令不少港足球迷相當振奮，有「港版C朗」之稱的前鋒球員安永佳和中場球員黃威今日（4日）一同現身運動服裝品牌活動，兩位陽光大男孩穿起運動服，外形絕對不輸一班偶像歌手，吸引大批粉絲圍觀。



黃威和安永佳今日（4日）一同出席運動品牌活動。（梁碧玲 攝）

在外圍賽有份入球而成為功臣之一的黃威笑言，能夠撇開球員身份首次獲邀出席時裝活動非常有新鮮感：「今日可以企喺呢度都係一件好新鮮嘅事，自己平時做訪問（內容）都係圍繞住足球，今次第一次出席呢啲活動都有少少感觸。」

黃威笑言自己甚少出席時裝活動，今日都感到少少感觸。（梁碧玲 攝）

他笑言自己沒有太多做模特兒的經驗，拍攝宣傳照的時候只能向經驗十足的安永佳請教：「我去到嘅時候Matt已經影緊，我就趁機睇下佢點擺甫士，偷下師先。之前都試過（做模特兒），但冇咁商業，都只係幫下朋友，玩下咁！」

黃威表示自己向安永佳偷師學擺甫士。

港隊本月中將會出發日本參加比賽，黃威坦言不擔心會發生像上月在印度多人水土不服的意外，不過在東南亞或其他落後國家則會更加注意，例如自己帶備樽裝水飲用等等。被問到有否在出國比賽時經歷難忘的事件，他笑言聽過隊友「撞鬼」的經歷，繪形繪色地說：「U15嘅時候，喺印尼，當時嘅酒店比較簡陋，我嘅隊友瞓晏覺嘅時候突然感覺到張床隔離凹咗入去，好似有個人坐喺隔離咁，當時即刻衝出房搵教練求救！」黃威坦言自己百無禁忌，即使有什麼事情發生多不作多想。

黃威坦言兩個威威各有各好！（梁碧玲 攝）

由於與網絡紅人豬肉檔威威（劉宋威）「撞名」而被網民改做「真威威」，黃威笑言很感謝大家的喜愛，被問到有沒有覺自己沒有比豬肉檔威威優勝的地方，他謙虛表示：「又唔會，大家喺每個範疇入面都有大家嘅長處，唔可以比較得太多！」