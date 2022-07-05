《一線搜查》七位女主持起底 有最靚女主播同張致恒最慘前度
撰文：黃梓恒
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開電視全新資訊節目《一線搜查》日前正式開廠，節目類型與無綫（TVB）的《東張西望》相似，因此不少人形容為兩個節目對撼，而《一線搜查》的七位女主持當中，更有不少曾效力於TVB，以下立即為大家介紹七位女主持！
宋熙年
宋熙年離開TVB後主力與老公陳智燊拍片做KOL，成績也不錯。
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林希靈
前TVB「東張女神」林希靈離開TVB後，火速投入開電視節目《全城抗疫講呢啲》的拍攝，早前她又為另一節目《疫境中的餐桌》開工。
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黃愷怡
黃愷怡與林希靈一樣，過檔開電視主持過《全城抗疫講呢啲》。
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梁皓恩
多年的舞台劇演員梁皓恩最為人知是張致恒的前度，當年張致恒宣布結婚，外界以為老婆會是梁皓恩時，女主角卻突然變為女粉絲雯雯，令人相當驚訝，最令人出奇的是雯雯已為Steven誕下一子。
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簡采恩
簡采恩本是有線電視女藝員，離開後曾向KOL方向發展，現時以特約方式重返開電視。
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林靜莉
1979年度香港小姐季軍鍾慧冰的女兒林靜莉近年活躍於電視屏幕，除了與開電視簽訂具彈性的革命式半自由身藝員合約，擔任《細路開電視》及《30分鐘大放餸》固定主持，又在ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》擔正。
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丘靜雯
有「香港最美主播」之稱的now TV新聞主播丘靜雯（Nicole）上月中在社交網站宣布離開主播崗位，轉行做全職瑜伽導師，估唔到咁快重操故業。
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