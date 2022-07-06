港台電視31《特戰榮耀》楊洋成軍人模範　冒險拍攝爆破場面超專業

港台電視31近日播出內地劇《特戰榮耀》，該劇由楊洋、李一桐、蔣璐霞主演，劇情講述軍人家庭出身的燕破岳，從軍後一心加入獵豹突擊隊，由訓練以至出動均是十分逼真，原來楊洋曾經當兵，所以軍人的動作可謂甚為正統，而且在爆破等危險情節，他也是親身上陣，能夠看到楊洋硬朗型爆的一面，追看性十足。

《國劇830：特戰榮耀》

播映詳情：晚上8時半 港台電視31（逢星期一至五）

寸頭楊洋型到爆裂，被讚軍人模範。（劇照）

《特戰榮耀》講述男主角燕破岳，出身軍人家庭，為超越父親而參軍，在軍校表現出色，成績優異，但由於不合群的性格，令他被安排入炊事班，想不到該處臥虎藏龍，燕破岳習得一身本領，終於獲提拔加入「猛虎特勤連」，再經過考核，千辛萬苦進入軍中精英「獵豹突擊隊」，而部隊考核不乏強勁艱辛的軍事訓練，楊洋演出時一身健碩肌肉，配上剛毅硬朗的寸頭髮型，成為了軍人的最佳模範。

楊洋拍攝爆破場面親身上陣，百分百是專業演員。（劇照）

楊洋演出軍人入型入格，混在一班體校及軍校出身的演員之間，完全不覺得突兀，原來楊洋畢業於中國人民解放軍藝術學院2003級舞蹈系，更在2006年入伍南京軍區，所以他的軍人動作甚為正規，基本上跟真正軍人無異，直至2008年楊洋退伍加入演藝界，演出《微微一笑很傾城》及《全職高手》，現時在《特戰榮耀》的精湛演出，事業肯定可以達到新高度。

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劇中有不少軍事訓練及戰鬥場面，拍得十分逼真及緊張刺激，其中一幕是他要吊著威也不停向前奔跑，四周卻是爆炸不斷，雖然有驚無險，但事後楊洋表示感到整個身體發麻，當拍攝完畢後，還以為自己心臟可能會驟停，幸好最終順利完成拍攝。楊洋危險場面也親自上陣，甚為認真專業，為該劇增加不少分數，不能錯過。