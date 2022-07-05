四大才子最後一人80歲蔡瀾依然精靈　開YouTube拍片擁過十萬粉絲

蔡瀾今年已經80歲，在倪匡於日前離世後，「香港四大才子」只剩蔡瀾一人，雖然80歲高齡但他依然精靈，而且緊貼時代，除了經常在微博出post之外，更開設自己的YouTube頻道「蔡瀾花花世界 ChuaLam ColorfulWorld」。

蔡瀾79歲生日與鍾楚紅慶生，依然相當飽滿。（鍾楚紅微博圖片）

前年蔡瀾79歲生日與鍾楚紅慶生，依然相當飽滿，更有微博post出二人的合照。不少網友紛紛留言祝賀蔡瀾生日快樂，有網友感觸地留言：「睇到呢張相，好有感觸！諗番起，你去作客《今夜不設防》的時候，真的是看着看着掉眼淚，女神你和蔡先生都有身體安康，保持好心態天天開心！」亦有網友留言大讚：「蔡先生精神不錯」、「紅姑好美」。

蔡瀾今年8月就正式踏入81歲了。（鍾楚紅微博圖片）

點擊下圖睇上年書展蔡瀾寫揮春：

蔡瀾從電影出身，到90年代進軍飲食界，遍遊世界嘆人生，風流快活。早年他為電視台拍過不少旅遊飲食節目，上年轉攻YouTube，開設「蔡瀾花花世界 ChuaLam ColorfulWorld」，拍片分享自己的飲食見聞。頻道開設至今超過一年，已經有15.5萬位訂閱者，平均一條片都超過十萬次觀看，絕對是好成績。

蔡瀾開設「蔡瀾花花世界 ChuaLam ColorfulWorld」。

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