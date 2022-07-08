「日本情色女王」壇蜜罕談另一半床上習慣：好像老公是誰都沒差…
撰文：聯合新聞網
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日本情色女王壇蜜2019年與漫畫家清野通閃婚，不過夫妻倆至今還是半同居，一周僅一半時間在一起，壇蜜7月6號上電台聊到和老公的同床時刻，驚吐：好像老公是誰都沒差。
壇蜜透露老公清野通睡覺習慣不僅戴眼罩還會戴口罩，有時還會在額頭貼上退熱貼，幾乎整臉都蒙住，讓她覺得「好像老公是誰都沒差」，直吐槽「像埃及貴重物品」，主持人笑虧「根本是木乃伊」。
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雖然壇蜜吐槽老公床上習慣，但夫妻倆感情甜蜜，她今年出書就感謝疫情下有老公相伴，並稱「身邊有人」後買東西都覺得新鮮。
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