蕭亞軒現巫婆鼻被網台主持揭「才不是妝容問題」竟引出本人再回應

音樂天后蕭亞軒（Elva）本月初驚喜現身第33屆金曲獎頒獎典禮，亮麗登台獲得熱烈掌聲，也引爆網友討論熱潮，不過久違露面，此次鼻子似乎變得比過去更高挺，甚至還狀似鷹勾鼻。



台灣網絡節目《愚樂百昏百》主持人劭中和歐娜坦承乍看有嚇到，但後來發現根本不是蕭亞軒本人或團隊的問題，而是現場環境造成的非戰之罪。

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歐娜透露當天看到蕭亞軒登場，開心在Facebook上分享消息，沒想到一堆網友留言「鼻子鼻子」，但她認為其實沒那麼誇張，心想應該是整體妝容造成的效果，不過劭中直接打槍，雖然當天他乍看也有嚇到「怎麼變鷹勾鼻」，但後來找出定格畫面放大比對，發現根本不是妝容問題，而是現場燈光「頂光」打下來，造成蕭亞軒的鼻頭下緣出現陰影，導致遠看就像鼻子中段變尖又變長，兩人笑說Elva應該撐陽傘出門才能解決這個問題。

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沒想到此段談話竟被蕭亞軒本人轉發，且留言道謝：「謝謝你們為我金曲那天平反，很專業的分析，跟我們想的一樣」，看起來當天被網友誤會有些委屈，幸好有人幫自己和團隊發聲，文末她也幽默表示：「我應該真的需要撐陽傘出場。」

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