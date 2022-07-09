林青霞豪宅大火｜網瘋傳「上流寄生族」陰謀論：工人開party導致

影星林青霞位於香港飛鵝山安達臣道的「42億豪宅」在8日凌晨突然發生大火，雖然火勢狂燒將近8小時，但幸好18名傭人與寵物並未受傷。針對這起火警，許多網友也紛紛揣測起火原因，其中更有人突發奇想，認為恐是「真人版」《上流寄生族》所致。



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林青霞這座位於香港飛鵝山安達臣道的「超級堡壘」，要價11億港幣，且是丈夫邢李㷧在2人結婚過後，砸錢贈予的20周年禮物，具備相當重大的意義。

此火警發生之後，網友們也在各大討論區分析，究竟確切的起火原因為何？

有的人認為很可能是因為7日適逢小暑，加上用電量激增後所致，但也有分析，說不定其實是工人與司機在豪宅內上演「真人版」《上流寄生族》，結果開派對到一半不慎起火。

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