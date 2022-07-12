小S一聽二女兒稱「長大一定要隆鼻」即崩潰！曾被指3姊妹中最唔靚

撰文：中天快點TV
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小S與S媽合作Podcast節目《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》，最新一集聊起小孩叛逆的事跡，更讓小S表示曾有一度被女兒氣哭，好比叫許老三坐姿要優雅一點，不要像隻蜘蛛把腿打得很開，沒想到老三竟對她的建議翻白眼。對此，S媽則反將一軍直呼小S太弱，認為小孩的老師其實就是媽媽，更要小S自己先坐好，也讓小S連忙澄清自己坐姿頂多像個小青蛙，一點都不像蜘蛛！

對S媽來說，小孩不吃飯不洗澡都是小事，根本算不上叛逆，因為她覺得所謂的「叛逆」，是子女做的事情超乎爸媽預料，好比大S打一通電話來就說要結婚，結婚登記了不知道女婿是誰。此話一出，頓時讓小S啞口無言，因為她自己也是一通越洋電話，就稟報媽媽自己懷孕了。

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S媽直言，最怕的是看到大小S跟姊妹淘們關在房間裡面好一陣子不出來，因為經常出來就會變樣，直言女孩們會自己剪髮、染髮，甚至還發現她們在身上刺青、打洞。S媽一方面心疼女兒們破壞了自己給他們的身體，另一方面是因她們都跟廣告廠商簽約，亂變換髮色與外型恐遭罰錢，但在女兒的說服之下，S媽終究也在背後刺青，也讓S媽笑說：「覺得上當啦！」

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小S還在節目裡分享女兒們的糗事，透露二女兒前一陣子著迷於夾鼻器，而許老三看姊姊用的認真，也跟風試用，甚至夾著夾鼻器吃麵。對此，小S也忍不住開勸老三吃麵前要拔下夾鼻器，沒想到許老三還自負地直言吃麵跟夾鼻器根本不相干，沒想到後來一吸麵立刻嗆到，讓小S躲進房間大笑！

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小S更爆料二女兒曾有一次告訴她：「媽媽，我長大之後一定要去隆鼻」，讓小S一聽到之後就立馬開口阻止：「妳知不知道妳有多漂亮！妳鼻子已經是完美！」小S坦言，其實自己認為女兒已經很漂亮、不需要再整形，更害怕萬一女兒真的整形失敗，恐會帶來極大打擊。

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小S接著再透露，有次二女兒去大S家，特別追問大S「夾鼻器」到底有沒有用，小S正想再一次告訴女兒沒用，沒想到身為「美容大王」的大S竟立刻表示「當然有用！」接著帶小女生進房間，打開某個抽屜，裡面居然滿滿放了20幾隻夾鼻器，還分鼻梁、鼻梁下、鼻孔內調整鼻孔形狀等，讓小S很是瞠目結舌。

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