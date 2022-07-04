小S徐熙娣當眾胸襲姐夫具俊曄　場面尷尬網民笑不出：好過氣…

「第33屆金曲獎」於日前在高雄巨蛋隆重登場，由台灣資深藝人羅時豐獨挑大樑主持典禮，並請來小S（徐熙娣）與陶晶瑩一同搭檔演出，更邀請到大S老公具俊曄擔任神秘嘉賓，不僅具俊曄於台上熱情的展現自我，小S更當眾對姐夫「胸襲」，被網民批評：「尷尬又難笑。」



【圖輯】不只胸襲姐夫具俊曄！小S對得獎人之一的茄子蛋阿斌「出手」 網民直指「效果太難笑」不受落（點圖放大看👇👇👇）

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身為今年金曲獎神秘嘉賓具俊曄，在台上勇於表現自己，除了大秀一口流利的中文，更與小S大跳酷龍經典歌曲〈Bing Bing Bing〉，此外，小S還大膽伸手狂摸姐夫的胸部，具俊曄隨即撥開她的手並大喊「不可以這樣」、「安堆（韓文不行）」，有趣的互動笑翻台下眾人。

不過，此舉也遭眾多網友批評：「尷尬又難笑」、「過氣綜藝風格真的不OK」、「不要再性騷擾自己的姐夫了」。

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