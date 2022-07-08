獨家踢爆汪小菲高清攬女照轟動中港台　葛斯齊意外泄漏爆料人身份

台灣資深娛樂葛斯齊5月底毀滅式爆出汪小菲私密行為，連在婚房緊抱女子的照片都拍得到，這一「扒」在兩岸三地炸出水花。由於葛斯齊掌握的照片高清無碼，讓外界相當好奇提供照片的爆料者是誰，時隔1個月，他也抖出爆料者是誰了！



葛斯齊5月底直播爆料，當時大S（徐熙媛）懷胎9個月，兩人因為產檢一事發生爭吵，汪小菲生氣起來直接將一旁勸架的小S（徐熙娣）推倒在地，甚至連懷胎9個月的大S也推在地上。此外，葛斯齊還驚天抖出，汪小菲帶女子回到婚房裡：「手都伸進去了！」

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由於葛斯齊曬出的照片都相當清楚，而且都是「第一視線」角度拍到，讓外界相當好奇拍攝照片的爆料者到底是誰。根據《自由時報》報導，葛斯齊時隔1個月回應，拿得到汪小菲照片，其實是大陸爆料者翻牆，透過Facebook私訊他的。

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至於該名爆料者為何不直接提供給大陸當地狗仔隊就好，還特地要跨海找上門？葛斯齊揭密說，因為大陸部分狗仔隊收到爆料後，會突然背叛爆料者，將內容反拿給被爆者索求金錢；他也坦言，現在他每天收不完其他爆料，不只有藝人而已，各種路線都有。

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此外，葛斯齊甚至出了新書《狗眼人間》，將歷年來當狗仔隊跟拍過程寫了出來，他也坦言周杰倫是「狗仔最高指標」，非常神秘難跟拍、不過周杰倫結婚後個性轉變很大，從婚前會嗆聲，到現在被狗仔出聲叫住，還真的會停下來。

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